KIA ITALIA INCENTIVA WEB, SCONTI E PROMOZIONI

KIA SI PREPARA ALLA RIPRESA DELLA FASE 2 Siamo a pochissimi giorni dalla ripartenza, la Fase 2 è fissata per il 4 maggio e il Lockdown scattato il 23 marzo scorso è quasi alle spalle. Sarà un nuovo inizio, molto graduale, ma che consentirà di rimettere in moto l'Italia. L'avvio sarà importantissimo per dare ossigeno al nostro Paese, messo in scacco a livello economico e sociale dall’epidemia di Covid-19. Il settore automotive sarà fra i primi a riprendere e questo periodo ha rappresentato l’occasione per una riorganizzazione profonda nel modo di interagire, per favorire il rapporto fra Case e clienti, ma anche per facilitare l’operato di tutti gli operatori del settore. Parlando con i responsabili delle aziende e delle filiali, cerchiamo di capire quali sono le iniziative adottate per non farsi trovare impreparati nella fase di partenza, focalizzando i progetti per sostenere proprio il rapporto con il cliente finale.

AIUTI AI BISOGNOSI, SCONTI, RATE DAL 2021 La filiale italiana di Kia mette in atto una serie di iniziative molto importanti per restare vicina ai propri clienti, ma non solo. Alla chiusura delllo scorso marzo sono state subito attivate delle contromisure per restare in contatto via web. La strategia di fidelizzazione è scaturita in una promozione sul modello di maggiore successo, la Xceed, che viene proposta con un forte sconto a fronte del preventivo effettuato su internet. Durante la fase di Lockdown sono state messe a disposizione le auto per recapitare la spesa al domicilio delle persone bisognose e anziane. Le officine sono rimaste aperte per le emergenze. Ma la strategia per ripartire si gioca anche su rate a tasso zero, proroghe dei pagamenti e coperture assicurative. Acoltate tutti gli approfondimenti nella videointervista con Giuseppe Bitti, Amministratore Delegato di Kia Motors Company Italy.