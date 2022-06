Bullock: dal famoso antifurto agli additivi "con le palle"

Forse vi ricorderete di Bullock, il marchio italiano famoso per “l'antifurto con le palle”. Non tutti sanno che sotto lo stesso marchio troviamo anche additivi per benzina, gasolio, GPL e persino per le auto ibride: sostanze che, aggiunte al carburante durante il pieno, promettono di prevenire le incrostazioni e mantenere più a lungo la piena efficienza del motore, diminuendo consumi, emissioni e costi di manutenzione. Un aspetto, quello delle visite in officina, che evita loro il fuorigioco in un'epoca in cui la prima esigenza degli automobilisti è diventata risparmiare sui costi di gestione: che non significa solo spendere il meno possibile alla pompa, ma anche dal meccanico. C'è addirittura un additivo per l'AdBlue: l'additivo dell'additivo. Guardate qui...

Il Trattamento Multifunzione Diesel e il Trattamento multifunzione Benzina, se effettuati ogni 2.000 km, prevengono la formazione di depositi sugli iniettori, mantenendoli in efficienza. Utili sui motori con dispositivo Start&Stop hanno un prezzo consigliato di 8,64 euro al flacone da 200 ml, che è sufficiente per trattare fino a 60 litri di gasolio.

SPECIFICO PER LE HYBRID Il Trattamento motori ibridi è un prodotto detergente che previene depositi su iniettori, valvole di aspirazione, camere di scoppio e tutto il sistema di alimentazione. Inoltre rallenta l'invecchiamento del carburante, che nel corso del tempo si deteriora: un problema nelle auto ibride, specie plug-in hybrid, che viaggiando molto a batterie possono far durare il pieno di benzina per molte settimane. Un flacone da 250 ml ha un prezzo consigliato di 11,87 euro e tratta un pieno fino a 60 litri. Per una protezione ottimale va utilizzato ogni 3.000 km.

GASOLIO INVERNALE Il Trattamento anti-gelo Diesel evita il congelamento del gasolio nel circuito di alimentazione durante i mesi più freddi. È efficace fino a -20°C, inoltre protegge il motore da ruggine e corrosione. La formula concentrata è adatta a tutti i motori Diesel: il flacone da 200 ml ha un prezzo consigliato di 9,75 euro.

PER L'AUTO D'EPOCA (E NON SOLO) Per motori che rimangono fermi a lungo il problema della decomposizione del carburante è particolarmente sentito. Lo Stabilizzatore carburante è un prodotto specifico contro l'invecchiamento del carburante, efficace tanto sulla benzina quanto sul gasolio. È ideale per le auto storiche, per le moto nella brutta stagione, ma anche per imbarcazioni, tosaerba e persino per le auto bi-fuel: in cui l'uso a gas nettamente prevalente lascia il carburante liquido inutilizzato nel serbatoio per lungo tempo. Il formato da 200 ml ha un prezzo consigliato di 10,25 euro.

CONTRO L'INTASAMENTO DEL FAP Parli di Diesel e il pensiero corre al FAP, il famoso filtro anti-particolato, che rischia di intasarsi se con l'auto si fanno spesso percorsi troppo brevi perché entri in temperatura e riesca ad attivare la rigenerazione: cosa che a lungo andare può causare gravi danni al motore. Per prevenire il problema, Bullock propone il Trattamento FAP per motori Diesel, un prodotto specifico da utilizzare ogni 3.000 km: un flacone da 250 ml tratta un pieno fino a 50 litri e ha un prezzo consigliato di 14,57 euro.

Il motore è vecchio e sporco? Il Professional Diesel e il Professional Benzina sono dei prodotti detergenti ad azione immediata che, in più, aumentano le proprietà antidetonanti di benzina e gasolio (innalzando rispettivamente il numero di ottano e quello di cetano) a vantaggio delle prestazioni e del piacere di guida. Proteggono inoltre da ruggine e corrosione l'impianto di iniezione.

Iniettori intasati? Pulitore Iniettori Diesel e Pulitore iniettori Benzina sono formulati apposta per pulirli a fondo, con effetti riscontrabili fin dal primo trattamento. Efficaci anche contro i depositi di Bio-Diesel, sono consigliati ogni 5.000 km e un flacone da 250 ml (12,21 euro) è sufficiente per addizionare 60 litri di carburante.

OLTRE GLI INIETTORI Quando le incrostazioni vanno oltre i soli iniettori e riguardano l'intero sistema di alimentazione entrano in scena il Pulitore completo Diesel e il Pulitore completo Benzina: proteggono e lubrificano grazie alla tecnologia Top Lubricity e Bullock ne consiglia l'uso ogni 6.500 km. Un flacone da 250 ml, per 60 litri di carburante, ha un prezzo consigliato di 16,43 euro.

PER LE AUTO BI-FUEL La tecnologia Top Lubricity si applica anche alle auto bi-fuel con il Pulitore Completo GPL, che rimuove i depositi di lacche, gomme, zolfo e ammoniaca dall'impianto di alimentazione, lubrificando e proteggendo valvole e guarnizioni. Un flacone da 120 ml, da usarsi ogni 10.000 km, ha un prezzo consigliato di 19,04 euro.

Come tutti sanno i Diesel recenti hanno un catalizzatore di tipo SCR contro gli ossidi di azoto (NOx), che funziona grazie a un additivo chiamato AdBlue. Questo composto è essenzialmente una soluzione acquosa di urea, che in taluni casi potrebbe formare incrostazioni saline sugli iniettori. Qui entra in scena Def/AdBlue, l'ultimo degli additivi della gamma Bullock, ideato per proteggere gli iniettori dell'AdBlue a vantaggio di emissioni e consumi: l'additivo dell'additivo. Si usa così: si versano nel serbatoio dell'AdBlue 100 ml di prodotto ogni 10 litri di additivo. Costo per un flacone da 300 ml, 13,52 euro.

16/06/2022