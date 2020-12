LA VALUTAZIONE Non bastano i trofei conquistati nel motorsport e i riconoscimenti per l'eccellenza nel design: oggi a premiare Brembo è Carbon Disclosure Project (CDP), un'organizzazione internazionale no profit che si adopera per la trasparenza delle aziende in fatto di impatto ambientale. CDP applica una metodologia dettagliata e indipendente di valutazione, per assegnare poi un punteggio da A a D- ''basato sulla completezza della divulgazione, la consapevolezza e la gestione dei rischi ambientali, la dimostrazione delle migliori pratiche associate alla leadership ambientale, come la definizione di obiettivi ambiziosi e significativi''.

OVER THE TOP In base a questo percorso di valutazione Brembo, leader mondiale nei sistemi frenanti, è stata premiata per ''la comprovata, significativa e trasparente azione nei confronti del cambiamento climatico e dei rischi della gestione delle risorse idriche''. La leadership nella sostenibilità d'impresa ha così assicurato all'azienda presieduta da Alberto Bombassei un posto nella prestigiosa 'A List'. Non solo: Brembo è tra le poche aziende che hanno ottenuto una doppia 'A'.

VERSO LA CARBON NEUTRALITY ''Sono particolarmente orgogliosa che il lavoro di Brembo per la sostenibilità sia stato positivamente riconosciuto da CDP per la terza volta consecutiva'', dice Cristina Bombassei, Chief CSR Officer e membro del Consiglio di Amministrazione di Brembo. ''Far parte della 'A List' è il risultato del nostro forte impegno per l'ambiente e ci motiva a fare ancora di più. Stiamo intraprendendo ulteriori azioni di sostenibilità per raggiungere l'ambizioso obiettivo di diventare carbon neutral entro il 2040''.

LE MISURE GIÀ IN ATTO Già nel 2018 Brembo ha deciso di sottoscrivere l'Agenda 2030 dell'ONU e i suoi 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDG), avviando progetti per ridurre il consumo di acqua e plastica, aumentare l'efficienza energetica e l’uso di energia proveniente da fonti rinnovabili. Tutti gli stabilimenti Brembo nel mondo sono certificati ISO 14001. Nel 2019 l'Azienda ha ridotto di quasi l’11% le emissioni di CO2 rispetto all’anno precedente e ha aumentato l'approvvigionamento energetico da fonti rinnovabili, che oggi rappresentano il 30% del totale. ''Brembo sta inoltre coinvolgendo i suoi quasi 11.000 dipendenti per promuovere azioni sostenibili, grazie a iniziative a supporto degli SDG e a oltre 3.650 ore di formazione sulla gestione ambientale''.

VANTAGGIO COMPETITIVO Sono gli stessi investitori a far pressione sulle aziende per una maggiore trasparenza in fatto di impatto ambientale. ''Nel 2020, oltre 515 investitori, con più di 106 mila miliardi di dollari di asset e 150 grandi organizzazioni di acquisto, con una capacità di spesa di 4 mila miliardi di dollari, hanno richiesto alle aziende di divulgare i dati sugli impatti ambientali, i rischi e le opportunità attraverso la piattaforma di CDP'', spiega Brembo. Oltre 9.600 hanno risposto, il più alto numero mai registrato, ma solo poco più di 5.800 hanno raggiunto un punteggio sulla base dei dati presentati.