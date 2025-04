BMW Seal & Drive Kit: come funziona il nuovo dispositivo di emergenza in caso di foratura (video)

Si chiama Seal & Drive Kit, lo produce BMW(guarda il sito web ufficiale di BMW Italia) e promette di essere una piccola rivoluzione nei sistemi di riparazionedi una gomma bucata. Infatti, negli ultimi anni, la ruota di scorta è diventata un elemento sempre meno presente a bordo delle auto moderne.

BMW Seal & Drive Kit: gomma bucata, una scocciatura che si può risolvere velocemente

In sua sostituzione, i costruttori hanno adottato soluzioni alternative come i kit di riparazione o, nei modelli più recenti, l’adozione di pneumatici run-flat. Che permettono di procedere a bassa velocità pur in assenza di pressione nella gomma grazie ai rinforzi strutturali.

In questo contesto si inserisce il nuovo BMW Seal & Drive Kit, un sistema sviluppato dal costruttore tedesco per affrontare le forature in situazioni d’emergenza, in assenza di ruotino o ruota di scorta.

BMW Seal & Drive Kit: un piccolo compressore da montare sul cerchio

Il kit combina un sigillante con un compressore portatile, alimentato tramite la presa accendisigari. Questo consente di immettere aria nello pneumatico danneggiato, rendendolo temporaneamente utilizzabile per percorrere una distanza limitata. Tuttavia, in caso di squarci o danni strutturali, l’intervento di un carro attrezzi resta l’unica soluzione.

Il Seal & Drive Kit è un dispositivo che viene offerto di serie sulle BMW Serie 5 (qui la prova di BMW Serie 5 Touring) prodotte da marzo 2025 in poi, con l’intenzione di estenderlo progressivamente ad altri modelli della gamma, anche se non è stata comunicata una lista ufficiale. Ma guardiamo il video per capire come funziona.

Agisce durante la guida

Visto? A differenza dei kit tradizionali, il sistema ideato da BMW consente di gonfiare lo pneumatico anche durante la marcia, mantenendo una pressione sufficiente a garantire la mobilità temporanea del veicolo.

Il compressore si monta sul cerchio

Il cuore del dispositivo è un mini compressore magnetico, che si installa direttamente sul cerchio dell’auto. Collegato alla valvola, il compressore si attiva automaticamente quando la pressione dello pneumatico scende sotto una determinata soglia.

Il sistema consente la ripartenza non appena viene raggiunto il livello minimo di 1,5 bar, con la raccomandazione di non superare gli 80 km/h e di rivolgersi quanto prima a un gommista.

BMW Seal & Drive Kit: il compressore si collega direttamente alla valvola

Vantaggi e limiti del kit di emergenza BMW

Il BMW Seal & Drive Kit è pensato per offrire un supporto immediato in caso di foratura leggera, ad esempio causata da un chiodo o un oggetto appuntito. Anche se non è specificato, è immaginabile che il dispositivo funzioni con una batteria integrata per alimentare il piccolo compressore. BMW dichiara che il kit di emergenza permette di guidare per un massimo di 200 km.

Caratteristiche principali del kit:

Compressore portatile montabile direttamente sul cerchio

Utilizzabile anche in movimento

Compatibile inizialmente con nuova BMW Serie 5

Percorrenza massima fino a 200 km a 80 km/h

Resta comunque fondamentale ricordare che il Seal & Drive Kit non rappresenta una soluzione definitiva, ma un'alternativa temporanea alla mancanza della ruota di scorta. In presenza di tagli profondi o danneggiamenti estesi, il dispositivo non è in grado di garantire la tenuta necessaria, rendendo necessario l’intervento del carroattrezzi.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 15/04/2025