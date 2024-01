Numeri alla mano, per BMW un 2023 da record e ottime prospettive per il futuro

Oltre 2,5 milioni di unità a livello globale e più di 79.000 pezzi in Italia confermano la leadership di BMW Group sui rivali, con una proiezione positiva per il 2024

Il 2023 è stato un anno di successo per il Gruppo BMW. La Casa di Monaco chiude con risultati mai raggiunti prima a livello globale e, più direttamente, anche sul mercato italiano. Lo scorso anno è stato definito dallo stesso Massimiliano di Silvestre, presidente e AD di BMW Italia, “una pietra miliare” grazie a performance mai raggiunte prima. In un contesto globale dove sono stati consegnati oltre 2,5 milioni di pezzi a marchio BMW, Mini e Rolls Royce (+6,5% vs 2022), un ruolo strategico lo hanno avuto anche i modelli elettrici con un totale di oltre 376.000 unità, con una crescita del 74,4% rispetto al 2022.

Risultati BMW 2023: la nuova Serie 5 e i5 elettrica pronte al debuttoLE ELETTRICHE CONTRIBUSCONO AL SUCCESSO La mobilità sostenibile è un punto centrale della filosofia BMW e in tale contesto i modelli 100% elettrici hanno permesso di raggiungere nel 2023 il 15% delle vendite totali (oltre 376.000 unità) che i tedeschi si erano prefissati a inizio anno. In ottica futura, l’obiettivo dichiarato è di mantenere il trend di crescita grazie a una gamma molto articolata, che include 18 modelli BEV, ma che è destinata ad allargarsi per permettere di raggiungere il mezzo milione di esemplari nell’anno in corso, per salire al 25% delle vendite totali nel 2025. Dalle elettriche alle sportive e anche la divisione M partecipa con un incremento del 14,3% rispetto al 2022 grazie ai 202.530 pezzi venduti nel mondo. In sintesi, si tratta del migliore risultato nei 50 anni di storia della divisione Motorsport. Anche in questo caso, ha funzionato molto bene l’ampia scelta, che spazia fra berline, coupé, cabrio e SUV, con motori convenzionali ed elettrici. Per esempio, il modello M preferito è stata proprio una BEV, la i4 M50.

Risultati BMW 2023: la i4 M50 Sport 100% a batterieCOMPATTE E LUXURY SUGLI SCUDI Chiudendo con Mini e Roll-Royce, anche in questo caso i risultati sono stati a dir poco confortanti. Il brand delle compatte, pur in un anno di transizione dove l’intera gamma sta cambiando, ha venduto nel 2023 un totale di oltre 295.700 unità (+0,9%) con le full electric a 45.261 pezzi (+3,5%). E il marchio di lusso per eccellenza ha consegnato a livello globale 6.032 esemplari, altro record di vendite. Per la Spectre elettrica sono stati coperti gli ordini per la produzione fino al 2025.

Risultati BMW 2023: record di vendite per Rolls Royce con 6.032 unitàUN OCCHIATA AL MONDO MOTO Se allarghiamo l’orizzonte alla galassia motociclette e scooter, anche in questo caso BMW ha concluso l’anno del centenario con il record di vendite, consegnando 209.257 pezzi (+3,1% rispetto al 2022). L’arrivo della nuova R 1300 GS, che in Italia ha raccolto oltre 2mila ordini nella fase di pre-lancio, è il preludio a un altro anno positivo.

Risultati BMW 2023: la nuova maxi enduro R 1300 GSPER L’ITALIA UN ANNO DA RECORD Detto dei risultati a livello globale, più in dettaglio l’Italia ha messo a referto la migliore prestazione di crescita a livello europeo e la seconda a livello mondiale. Numeri alla mano, un risultato eccezionale. Il gruppo tedesco ha venduto nel nostro Paese 79.283 unità dei marchi BMW e Mini con un incremento del 51,5% rispetto al 2022 e confermando la leadership nel segmento premium rispetto ai competitor. Il mercato elettrificato è cresciuto del 3,5% con 12.194 unità fra BMW e Mini e se parliamo di modelli 100% elettrici i numeri ci dicono un totale di 4.162 pezzi (+14% vs 2022). Anche in questo caso, BMW è leader rispetto alla concorrenza. Chiudiamo con la divisione M, che nel 2023 ha raggiunto le 1.076 unità vendute in Italia, altro record ottenuto anche grazie al lancio della M2 e della M3 Touring. Per il 2024 BMW Italia si aspetta un’altra accelerata con l’introduzione della M5 e della M5 Touring.

Risultati BMW 2023: la station wagon sportiva M3 Competition TouringITALIA QUARTO MERCATO MOTO NEL MONDO Infine, con 16.163 pezzi venduti nel 2023 (+1,6% vs 2022), anche BMW Motorrad ha fatto segnare un anno positivo, dove la R 1250 GS (pur in un momento di transizione con la nuova R 1300 GS) è stata la moto più venduta in Italia nel suo segmento. Lo scorso anno il nostro Paese si è confermato il quarto mercato a livello mondiale per BMW Motorrad.

Risultati BMW 2023: primato di vendite moto nel mondo e Italia quarto mercato globaleSTRATEGIE AZZECCATE PER IL PRESENTE E IL FUTURO Risultati tanto confortanti sono frutto di una strategia precisa, che punta forte su un riposizionamento del brand a livello globale. Il lifestyle e la customer experience portata a un livello più alto sono la chiave di lettura per mantenere la leadership nei confronti dei competitor. Una leadership che: “… non è un punto di arrivo ma di partenza”, dice ancora Massimiliano di Silvestre. Per esempio, nel 2023 sono stati oltre 120 gli eventi organizzati dalla filiale italiana e la House of BMW ha accolto nel quadrilatero della moda milanese più di 120.000 visitatori. Senza dimenticare le partnership con brand trasversali al mondo auto come l’AC Milan e altre collaborazioni nel mondo dello sport (tennis e golf) o della cultura con il Teatro alla Scala di Milano e il Teatro dell’Opera di Roma.

Risultati BMW 2023: partnership trasversali e orientamento al cliente per essere leaderUN 2024 ANCORA PIU PREMIUM Ma BMW è già orientata al 2024 per elevare l’esperienza premium, per esempio proseguendo nella riorganizzazione dei concessionari per trasformarli in un luogo più accogliente e inclusivo, incrementando il processo di digitalizzazione dell’acquisto, fermo restando il rapporto “umano” con il dealer. Una strategia per andare oltre la semplice vendita di un’auto o una motocicletta. Ovviamente, saranno presentati nuovi modelli, tra i quali nel 2025 il primo della famiglia Neue Klasse, con un’accelerazione sul processo di transizione elettrica, con la fabbrica di Monaco che dal 2027 produrrà solo auto a batterie, lasciando i motori endotermici agli stabilimenti BMW in Europa, America e Asia. Ultima, ma non per importanza, la rapidità nell’adattare o modificare cosa non funziona nell’intero processo e anche un po’ di Italian Touch - come lo ha definito di Silvestre - per una performance che esprima non solo valori quantitativi, ma anche riconoscibilità e senso di appartenenza al brand.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 17/01/2024