Il futuro della Mazda MX-5 è in un carburante a base di alghe

Se l'auto elettrica è il futuro, ci vorranno decenni prima che il parco circolante venga totalmente rinnovato. Nel frattempo, molti costruttori cercano una soluzione per tagliare le emissioni di CO2 dei veicoli già su strada. Spesso si sente parlare di carburanti sintetici ed e-fuel, oppure di bio-carburanti, derivati da scarti vegetali o animali. La giapponese Mazda va in questa direzione, con l'idea di trasformare le alghe marine in un biocarburante a basse emissioni, per prolungare la vita delle auto a combustione come l'apprezzatissima roadster Mazda MX-5.

Mazda MX-5 RF

INGEGNERIA GENETICA Quello dei biocarburanti è un argomento controverso, ma l'approccio di Mazda potrebbe risolvere alcune delle criticità. Il programma di sviluppo messo a punto con l'Università di Hiroshima, iniziato nel lontano 2015, prevede la modifica del genoma delle alghe Nannocloropsis, una verietà di micro-alga invisibile a occhio nudo, a rapida crescita e in grado di produrre grandi quantità di grassi naturali, che la rendono ideale per i biocarburanti. ''Gli olii prodotti dalla Nannocloropsis possono essere facilmente convertiti in biodiesel, un carburante compatibile con la maggior parte dei motori dei veicoli Mazda'', spiega il professor Atsushi Sakamoto della Graduate School of Integrated Sciences for Life dell'Università di Hiroshima. In più, le alghe non hanno bisogno di pesticidi o fertilizzanti, ''e non hanno un grande impatto sull'ecosistema'', dice Mazda.

La raffinazione dei biocarburanti più sporca del petrolio, dice Reuters

LA SFIDA DEI COSTI I vantaggi sarebbero molti, poiché le alghe crescono rapidamente in un'ampia varietà di climi: possono essere coltivate sia in acqua dolce sia salata e non richiedono spazio sulla terraferma, dove rischierebbero di entrare in competizione con altre colture della filiera alimentare. Tuttavia, ''ci sono ancora diverse questioni importanti da affrontare, prima che questo tipo di biocarburante possa essere utilizzato a un costo competitivo'', aggiunge Sakamoto. Come per tutte le nuove tecnologie, una delle sfide più grandi è trovare un modo economico ed efficace per aumentare la produzione, poiché solo attraverso la scalabilità si può sperare di raggiungere la parità di prezzo con i combustibili tradizionali.

Mazda2 Bio Concept e Mazda MX-5 per la Super Taikyu Series

UN PRIMO PASSO Mazda non fa ancora previsioni su quando tale carburante potrebbe essere disponibile in commercio, ma ha già testato la tecnologia in pista utilizzando la Mazda2 Bio Concept, un'auto da corsa che funziona con biodiesel creato da olio da cucina e grassi di microalghe, insieme a una MX-5 Miata da competizione che corre con carburante sintetico. Questo combustibile a base di alghe, va detto, non è completamente a zero emissioni di carbonio, tuttavia, si tratta di un’alternativa a basso contenuto di CO2, che ridurrebbe l’impronta di carbonio complessiva: ''La nostra ricerca congiunta con Mazda offre un'importante soluzione per il taglio della CO2: affronta la difficile sfida di raggiungere la neutralità delle emissioni di carbonio continuando a utilizzare il motore a combustione interna e le sue infrastrutture, che vengono utilizzate in ogni angolo del pianeta'', dice Sakamoto. Mazda vuole raggiungere la ''carbon neutrality'' entro il 2035 e questo rappresenta un passo in quella direzione.

Fonte: Mazda

Pubblicato da Emanuele Colombo, 22/12/2023