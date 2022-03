Caro-benzina e Diesel: le 10 auto più costose da rifornire

Colpa anche della crisi in Ucraina: in molti distributori la benzina vola oltre i 2 euro al litro e il gasolio poco meno. Anche fare il pieno a una semplice utilitaria è diventato un vero salasso. Figuriamoci le supercar, viene da chiedersi. Già, le supercar... ma quali sono le auto a cui oggi fare il pieno costa di più? Affidandoci al prezzo medio dei carburanti calcolato su base nazionale ed estrapolando dal nostro listino le auto dal serbatoio più capiente, ecco qualche numero per stupire gli amici al bar. Il prezzo del gasolio al momento di scrivere è di 1,877 euro al litro, mentre la benzina raggiunge in media 1,989 euro al litro.

Posizione Modello Serbatoio Costo del pieno 10 Land Rover Discovery 90 litri da 168,9 (Diesel) a 179 euro (benzina) 9 Bentley Flying Spur 90 litri 179 euro 8 Bentley Continental GT 90 litri 179 euro 7 Land Rover Range Rover 90 litri 179 euro 6 Porsche Panamera 90 litri 179 euro 5 Porsche Cayenne 90 litri 179 euro 4 Ferrari 812 92 litri 183 euro 3 Mercedes Classe G 100 litri da 187,7 (Diesel) a 198,9 euro (benzina) 2 Land Rover Range Rover Sport 104 litri 206,8 euro 1 Cadillac Escalade 107 litri da 200,8 (Diesel) a 212,8 euro (benzina)

SCONTRO TRA TITANI Come si vede, le posizioni di vertice della nostra classifica sono occupate da modelli a benzina. Quando disponibile una versione a gasolio della stessa auto, il prezzo più basso del carburante la farebbe scivolare indietro di alcune posizioni. Ma non tantissime. Prendete ad esempio, la primatista assoluta Cadillac Escalade: con il suo serbatoione da 107 litri, persino in versione Diesel è più costosa da rifocillare della terza in classifica Mercedes Classe G (qui la nostra prova).

Pubblicato da Emanuele Colombo, 07/03/2022