Autore:

Giulia Fermani

NUOVO NUMERO VERDE Siete proprietari di una Renault residenti in Italia? Sono tre le opzioni che avete per mettervi in contatto con Renault Italia: mail, telefono e multimedia. Per quando riguarda l'opzione telefonica arriva da Renault Italia la comunicazione che, a partire dal 3 dicembre, è attivo il nuovo numero verde: 800 904 409, da chiamare se avete necessità di ricevere informazioni e assistenza sui prodotti e i servizi Renault.

ALTRE POSSIBILITA' Se, invece, necessitate di assistenza per il vostro veicolo, assistenza tecnica My Renault, se dovete sporgere reclami su prodotti e servizi o avete bisogno di informazioni generali potete compilare la scheda apposita presente sul sito Renault Italia e sarete ricontattati. Se la vostra richiesta riguarda R-Link, R-Link 2, R&GO, aggiornamento mappe, R-Link Store e Media Nav, sullo stesso sito troverete per voi la sezione Navigazione e Multimedia.