Auto usate: quali tengono di più il valore e su quali fai i migliori affari

Parlando di auto usate due sono le domande più interessanti: su quali modelli si fanno i migliori affari? Quali invece tengono di più il valore (e che quindi sono una scelta migliore se acquisti il nuovo)? Una parziale risposta viene dall’Indice AGPI di AutoScout24, che misura i prezzi delle auto in vendita sul portale: ad agosto 2024 i prezzi medi tornano a salire leggermente (+0,3%) dopo quattro mesi di calo. Ma è l'analisi dei prezzi in base alla motorizzazione che fornisce gli spunti di riflessione più utili.

Sul fronte delle alimentazioni, rispetto a un anno fa il calo dei prezzi maggiore è stato registrato dalle auto elettriche e dalle diesel, il che rappresenta un’opportunità per coloro che progettano di comprare un’auto usata nei prossimi mesi, dato che sul mercato digitale c’è una vasta offerta di vetture di nuova generazione: oltre il 50% di quelle inserzionate su Autoscout24 è Euro 6, fanno sapere dal portale di compravendite più noto d'Italia. Il prezzo medio di un’auto usata diesel ad agosto è stato di 18.470 €, in calo del -10,5% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno e del -6,2% rispetto a inizio anno, ma con un lievissimo rialzo (+0,3%) rispetto a luglio. Il che fornisce una spiegazione al fenomeno che abbiamo descritto poche settimane fa, cioé che sul mercato dell'usato sono i modelli a gasolio i più amati dagli italiani. Più alto il prezzo medio delle auto elettriche, pari a 26.485 €, il cui valore è in costante calo: rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente siamo al -15,9% e al -12,6% rispetto a inizio 2024. Anche rispetto a luglio, si segnala una contrazione dei prezzi (-3,6%).

Chi dovesse investire su un'auto nuova, da rivendere entro pochi anni, farebbe meglio a puntare su quelle a benzina e ibride, la cui svalutazione è più contenuta. Meglio di tutte resistono quelle a benzina prive di elettrificazione, in cui il calo di prezzo è contenuto al -3,9% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno e del -3,7% da inizio anno. Il valore medio si attesta sui 22.090 €, con una buona stabilità, visto che in confronto a luglio, i prezzi sono addirittura cresciuti del +0,4%. Le auto ibride, il cui prezzo medio dell’usato è pari a 32.830 €, accusano un calo più significativo, pari al -6,1% periodo tra gennaio e agosto 2023, del -1% rispetto a inizio anno e del -1% dallo scorso luglio.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 06/09/2024