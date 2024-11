PrankPort: la finta presa di ricarica per parcheggiare l'auto termica alle colonnine

Tanti anni fa, quando venne reso obbligatorio l'uso delle cinture di sicurezza, ci fu chi si inventò le magliette con la cintura disegnata sopra, per ingannare le forze dell'ordine e sperare di farla franca. Oggi i tempi sono cambiati e con essi le goliardate. Ed ecco che qualche buontempone si è inventato PrankPort: una presa di ricarica magnetica stampata in 3D che replica le fattezze di una vera (tipo J1772 o in stile Tesla), per sperare di parcheggiare un'auto a benzina o diesel davanti a una colonnina di ricarica ed evitare la multa. Guardate il video qui sotto, tratto da TikTok.

DOVE SI COMPRA E QUANTO COSTA Come tutte le cose belle della vita, inscenare una burla del genere è illegale, immorale, o quantomeno fa ingrassare. Proposta sul sito di Amazon USA a 22,99 dollari (poco meno di 22 euro), Prankport ha un design particolarmente ''autentico'', sostiene il produttore. I paladini della giustizia, della legalità e della moralità si scaglieranno contro un simile oltraggio alla sensibilità green; altri cercheranno online i disegni per farselo in casa, visto che non è prevista la spedizione in Italia. Pur condannando la mancanza di senso civico che si nasconde dietro a un suo eventuale uso improprio, a noi un sorriso l'ha strappato. Fermo restando che non si deve fare.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 25/11/2024