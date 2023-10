Auto e Moto d'Epoca 2023: grande successo per l'esordio a Bologna

Dal 26 al 29 ottobre scorso si è tenuta la 40° edizione di Auto e Moto d’Epoca, la kermesse che raccoglie una selezione di modelli storici a due e quattro ruote provenienti dalle collezioni più importanti al mondo. Per celebrare il suo quarto decennio, che l’ha consacrata a fiera fra le più importanti d’Europa, l’esposizione si è trasferita da Padova nell’area espositiva di Bologna, per una manifestazione rinnovata, ingrandita e sempre più a misura di appassionati.

Auto e Moto d'Epoca 2023: alla Fiera di Bologna anche una Pagani Huayra CodalungaESPOSIZIONE PIÙ COINVOLGENTE PER TUTTI… Quattro nuovi percorsi tematici (il Mondo delle Classiche, Percorso Auto, Percorso Moto, Percorso Ricambi) hanno guidato il pubblico nei padiglioni dedicati ad auto, moto e accessori che hanno permesso di vedere da vicino e anche toccare esemplari che hanno fatto la storia del mondo automotive. Un pubblico molto eterogeneo, proveniente anche dall’estero ma che mai come quest’anno ci è sembrato più “italiano”. Probabilmente, lo spostamento della rassegna in una città più centrale del nostro Paese ha persuaso gli appassionati del centro/sud a raggiungere Bologna.

Auto e Moto d'Epoca 2023: una Range Rover Classic del 1984 a 32.000 euro… MA PREZZI FUORI CONTROLLO E la scelta di una trasferta in Emilia Romagna è stata ripagata con una esposizione davvero molto ricca e coinvolgente. Dai modelli più longevi alle youngtimer, da quelli inaccessibili a quelli che potevano essere acquistati direttamente in fiera, l’esposizione è stata l’occasione per incontrare dagli esperti del settore fino ai semplici appassionati per scambiarsi opinioni e, perché no, trovare l’occasione della vita. Peccato che tra prezzi tutto sommato avvicinabili, abbiamo visto richieste da lasciare letteralmente a bocca aperta, come la Porsche 911 2.2 S Targa del 1971 a 253.000 euro o la Jeep Grand Wagoneer a 129.000 euro. Insomma, bolla speculativa o tentativo di guadagno extra (e che extra!), ma i prezzi di certi esemplari sono sembrati fuori controllo.

Auto e Moto d'Epoca 2023: la Porsche 911 2.2 S Targa del 1971 a 253.000 euroUNA ESPOSIZIONE PIACEVOLE DA VISITARE Ma, al di là della questione economica, a noi di Motorbox è piaciuta molto l’aria di novità che si respirava nei padiglioni interni ed esterni di Bologna. Quindi, ne abbiamo approfittato per raccogliere pareri e impressioni a caldo, oltre a fare qualche foto per immortalare pezzi da novanta come Porsche 911/993 Turbo, Lancia Aurelia, Merecedes SL, Alfa Romeo e Ferrari d’epoca, ma anche Piaggio Vespa e moto supersportive come la Yamaha R1, vincitrice di vari campionati superbike o Ducati Desmosedici, replica targata della Moto GP 2008.

Auto e Moto d'Epoca 2023: la Ducati Desmosedici del 2008 a 110.000 euroESEMPIO VIRTUOSO DI ESPOSIZIONE TEMATICA Insomma, di tutto e di più, con il comune denominatore della passione per la storia del motorismo internazionale, mostrato al pubblico attraverso automobili e motociclette di serie o da competizione, ma anche tante curiostà, oltre a una nutrita presenza di ricambisti per una esperienza immersiva a 360° nel mondo dei motori a due e quattro ruote, che ha coinvolto esperti e neofiti.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 31/10/2023