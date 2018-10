Autore:

Lorenzo Centenari

CINQUECENTO UBER ALLES L'automobile che ha motorizzato gli italiani, l'espressione del boom economico, un'icona nazionale conosciuta in tutto il mondo. Sarà anche per questo che Fiat 500 è il modello che sul mercato del vintage regna sovrano anno dopo anno. Auto e Moto d'Epoca è anche l'occasione per sbirciare tra i prodotti che agli appassionati fanno sempre gola, indipendentemente dalla propria capacità di spesa. Con l'aiuto di AutoScout24, ecco la classifica delle 10 auto d'antan più cercate sul web, e non solo.

SPIDER, CHE PASSIONE La prima posizione è saldamente nelle mani del Cinquino (l'edizione costruita dal 1957 al 1975), prima auto che balza alla mente quando matura il desiderio di una storica. Alle sue spalle, l'indagine AutoScout piazza un altro mito come Porsche 911, highlander che resiste dal 1963 e che nei decenni si è declinata in numerosissime varianti, ciascuna con la propria ragione d'essere. Terzo gradino del podio e nuovo tuffo nell'Italia che fu: ai collezionisti l'Alfa Romeo Spider piace, eccome. Sarà perché il celebre "Duetto" (1966-1994) ha alle proprie spalle una fortunata carriera di attore (chi non ricorda "Il Laureato?"), sarà perché la Spider ha un aspetto che richiama il vintage, ma che al tempo stesso non invecchia, così affascinante, così eterno.

ALFA ROMEO E DINTORNI La top ten delle auto d'epoca preferite dagli italiano include altre due pietre miliari del Biscione, ovvero le berline Alfa Romeo Giulia (1962-1977) e Alfa Romeo Alfetta (1972-1984). Completano la graduatoria Volkswagen Maggiolino (altro sex symbol che ha recitato nei fumetti, vedi Dylan Dog), Mercedes SL, Lancia Fulvia, Citroen DS e 124 Spider.