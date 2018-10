Autore:

Matteo Gallucci

CLASSIC A PADOVA Gli appassionati delle due e quattro ruote classiche non possono perdersi l'appuntamento di Auto Moto d'Epoca 2018 della Fiera di Padova (dal 25 al 28 ottobre). È diventato nel tempo una tappa obbligatoria dove tastare con mano le tendenze del mercato e vedere il patrimonio storico motoristico d'eccellenza portato al Salone di Padova dai principali brand del settore e privati. Vi diamo tutte le informazioni necessarie per pianificare la vostra visita con date, orari, prezzi dei biglietti e tutte le indicazioni per raggiungere la Fiera di Padova. Durante l'evento aggiorneremo la lista degli espositori e delle principali novità, con focus e dettagli fotografici dagli stand delle auto e moto d'epoca imperdibili.

ESPOSITORI AUTO Numerose le Case automobilistiche che prendono parte alla 35a edizione di Auto Moto d'Epoca. Quello che possiamo ritenere il più grande salone d'Europa della cultura dell'auto richiama in veste ufficiale i brand: Bentley, Citroen, FCA Heritage, Maserati, McLaren, Mercedes, Porsche e Volvo. Novità assoluta nell’edizione 2018 è la partecipazione di Shelby American, creatrice delle Cobra e della Daytona Cobra che, nelle competizioni Granturismo degli anni ’60, contesero il podio nientemeno che alle Ferrari 250 GTO. Un mito assoluto.

ASTA CON BONHAMS La famosa Casa d'aste Bonhams torna per il secondo anno consecutivo alla Fiera di Padova con una collezione di auto storiche rare e ricercate. L'Appuntamento per aggiudicarsele è fissato per la giornata di sabato 27 ottobre. I lotti includeranno rare auto classiche italiane, esemplari appositamente progettati per le corse e roadster degli anni ‘50 appartenuti a celebrità dell’epoca. Anticipata la Jaguar preferita dall’attrice Anita Ekberg.

COME ARRIVARE IN AUTO La Fiera di Padova è un complesso di 70.000 metri quadri situato in Via Niccolò Tommaseo 59 nella zona Nord Est di Padova. È facilmente raggiungibile in auto: prendendo l'Autostrada Bologna - Padova (A13) l'uscita è Padova Sud. Percorrendo l'Autostrada Venezia – Milano (A4) l'uscita è Padova Ovest. Con l'Autostrada Venezia - Milano (A4) l'uscita è Padova Est. Per tutte le uscite autostradali ci sono chiare indicazioni stradali per raggiungere la fiera. Per calcolare il vostro percorso potete cliccare direttamente al seguente link: calcola il tuo percorso

COME ARRIVARE IN TRENO Se non sei automunito o semplicemente ti spaventano le code la Fiera di Padova dista solo 2 minuti a piedi dalla stazione ferroviaria di Padova. L'asse ferroviario è quello della tratta Torino – Trieste, quindi, ben posizionato e fornito. I collegamenti più frequenti sono con le vicine città di Vicenza e Venezia distanti solo 20 minuti di treno. Da Milano bisogna calcolare 2 ore, da Bologna 1 ora e mezza mentre se provenite dalla Capitale il viaggio è di circa 3 ore e 15 minuti.

COME ARRIVARE IN AEREO Per i più distanti c'è la possibilità di raggiungere il Salone di Padova scegliendo fra tre aeroporti: Aeroporto Marco Polo di Venezia, l'Aeroporto Valerio Catullo di Villafranca di Verona e l'Aeroporto di Treviso. Tutti e tre gli aeroporti sono collegati con bus navetta, treno e servizio di pullman. Per i grandi gruppi ci sono società dedicate con servizi shuttle da e per gli aeroporti e taxi collettivo che richiedono la prenotazione telefonica 24 ore prima dell'orario di partenza o arrivo del vostro volo.

DOVE PARCHEGGIARE Sono davvero tantissimi i parcheggi per le vostre auto nei pressi della Fiera di Padova. Con una breve ricerca online avrete la mappa completa. Noi vi segnalamo i parcheggi e gli accessi diretti per i portatori di disabilità: Park Interrato 7 e 8, entrata dai cancelli L e M di Via Rismondo, settori A-D-F -16 posti auto riservati (tel. PadovaFiere +39 049/840111) e Park Fiera, entrata dal cancello E di Via Goldoni, settore vicinanze cancelli G ed I - 20 posti auto riservati (tel. APS Parcheggi +39 049/8241111).

ORARI L'orario di apertura varia in funzione delle giornate: venerdì, sabato e domenica l'ingresso è alle 9:00 e la chiusura è alle ore 19:00. Solo giovedì 25 ottobre, giornata di pre-apertura, la chiusura è anticipata alle ore 18:00.

BIGLIETTI Per il giorno di anteprima, 25 ottobre, il biglietto è unico per tutti senza riduzioni al costo di 45 euro. Per tutti gli altri giorni i biglietti vanno da: 25 euro l'intero e 20 euro il ridotto (età compresa dai 13 ai 17 anni o invalidità inferiore all'80%). C'è la possibiità di acquistare un abbonamento di 2 giorni al prezzo di 46 euro o di 3 giorni al prezzo di 76 euro mentre tutti i bambini sotto i 12 anni d'età entrano gratis come le persone con invalidità superiore all'80% con accompagnatore.