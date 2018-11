Autore:

Lorenzo Centenari

GIRO DI VITE Perché quel contrassegno non è un optional, e anche se l'esposizione sul cruscotto del tagliando non è più obbligatoria, dimenticarsi di pagare l'assicurazione costa caro. In futuro anche di più, se è vero come è vero che la Commissione Finanza del Senato sta passando al vaglio la proposta di inasprire le pene per chi circola con RC Auto scaduta o irregolare. Ritiro patente oltre a sanzione pecuniaria e a sequestro del veicolo. La riforma passerà?

DOPPIA RAZIONE In materia di circolazione con vettura sprovvista di copertura assicurativa, un emendamento alla riforma fiscale prevede dunque sia il raddoppio dell'importo della multa (cioè da un minimo di 1.680 euro a un massimo di 6.786 euro), sia soprattutto (solo in caso di recidiva) la sospensione della licenza di guida per due mesi e il fermo amministrativo del mezzo per 45 giorni. Brutte notizie, almeno per quei 2,9 milioni di automobili, il 6,7% del parco circolante nazionale, che secondo Ania non sono in regola con la Responsabilità Civile verso terzi.

IL QUADRO OGGI Attualmente, l'articolo 193 del Codice della Strada stabilisce come coloro che venissero sorpresi dalle Forze dell'ordine a viaggiare senza copertura RC Auto sono da punire con un'ammenda da 841 euro a 3.287 euro, oltre al sequestro della vettura stessa. Dopo cellulare alla guida e dispositivi anti-abbandono per seggiolini da bambino, il giro di vite potrebbe toccare all'assicurazione. Sicurezza stradale, ma anche e soprattutto senso civico.