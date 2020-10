TEMPO DI COMPERE Anche quest’anno, come accade dal 2015 a questa parte, va in scena il cosiddetto Amazon Prime Day, l’evento che dalle 00:00 di martedì 13 ottobre alle 23:59 di mercoledì 14 ottobre consente di godere di prezzi scontati su una miriade di oggetti del catalogo digitale del gigante dell’e-commerce. Le offerte sono riservate ai soli abbonati Prime, ma non disperate! Per chiunque sia deciso a non farsi sfuggire succulente occasioni, e allo stesso tempo non possieda un abbonamento Prime, il colosso di Seattle consente ai nuovi clienti di godere di un mese di abbonamento “prova” gratis. Ciò significa che iscrivendosi è possibile sfruttare tutte le promozioni a tempo, per poi decidere, allo scadere dei 30 giorni, se rimanere cliente oppure disdire il servizio.

LISTA INFINITA Dalla cura del corpo all’abbigliamento, passando per informatica e complementi d’arredo: l'elenco è sterminato, al suo interno è possibile trovare davvero di tutto. Di seguito, a titolo di esempio, una mini-selezione delle migliori offerte Prime Day 2020 riservate al mondo auto, moto ed accessori.

AMAZON ECHO AUTO Progettato esplicitamente per l’utilizzo a bordo dei veicoli, Amazon Echo Auto permette di sfruttare tutte le funzionalità di Alexa mentre si guida, grazie alla connessione cellulare del vostro smartphone. Echo Auto è disponibile su Amazon.it a un prezzo estremamente interessante: 34,99 euro al posto di 59,99 euro, per un risparmio di 25 euro tondi tondi. È la prima volta che lo smart-device tocca un valore così basso: l’ultima volta che venne messo in sconto, la cifra non scese sotto i 44,99 euro. Un’occasione davvero da non perdere.

OASSER COMPRESSORE PORTATILE Un compressore portatile compatto e facile da usare. Si collega alla presa di corrente da 12V dell’auto e via! Con questo dispositivo si possono gonfiare pneumatici di auto, bici, palloni, moto e SUV di medie dimensioni. Attraverso lo schermo LCD è possibile inoltre leggere i dati di pressione, scegliendo fra diverse unità di misura PSI, BAR, KPA e Kg/cm². Infine la luce LED rende il compressore Oasser adatto e comodo per l'utilizzo notturno. Per portarselo a casa basta sborsare un importo di 21,59 euro al posto di 27,99 euro.

TACKLIFE T8 AVVIATORE BATTERIA AUTO 800 Ampere di corrente di picco: Tacklife T8 può avviare auto, SUV, camion o furgoni. Si tratta di un power bank compatto (capacità 18.000 mAh), che permette di ricaricare anche gli smartphone grazie alle due porte USB. Tacklife T8 è dotato di LED luminosi che funzionano come torcia di emergenza, per non parlare poi della luce stroboscopica, per segnali SOS con tanto di bussola incorporata. Infine lo schermo LCD digitale mostra chiaramente la carica residua del dispositivo. Disponibile a un prezzo scontato di 55,59 euro al posto di 69,99 euro.

FAVOTO TELO COPRIMOTO Un telo realizzato in poliestere di alta qualità che protegge la moto da pioggia, polvere, calore, raggi ultravioletti, intemperie, prevenendo inoltre i graffi. Favoto è compatibile con modelli Honda, Suzuki, Kawasaki, Yamaha e all’occorrenza può essere utilizzato anche per la bici. Sia la superficie interna, sia quella esterna, sono in tessuto antivento, resistente alle basse temperature e alle intemperie. Il telo Favoto coprimoto XXL 265x105x125 cm è disponibile in offerta a 15,19 euro al posto di 18,99 euro.