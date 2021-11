Le auto più affidabili: top e flop secondo Consumer Reports

Come ogni anno l'organizzazione americana Consumer Reports stila una classifica delle auto più affidabili e quelle che lo sono di meno. Chi ha seguito le ultime pubblicazioni difficilmente si meraviglierà dei nomi sul podio, con Lexus che guida la classifica, seguida da Mazda e Toyota. L'unico cambiamento rispetto allo scorso anno è che Lexus ha guadagnato il primo posto e Toyota è scivolata sul gradino più basso, ma sempre in posizioni di eccellenza, con Prius e Rav4 tra i modelli in evidenza.

Toyota Rav4 Hybrid 2019

IBRIDE TOP, ELETTRICHE FLOP Interessanti i dati raccolti sull'affidabilità dei modelli elettrificati, con ibride compatte e i modelli plug-in hybrid sistematicamente al top nei punteggi, con un'affidabilità complessiva superiore alla media per tutti i modelli. Al contrario, i SUV full electric sono la categoria dai punteggi più bassi, con un'affidabilità complessiva inferiore alla media: fa eccezione la Kia Niro, che entra di prepotenza nella top 10 delle più affidabili.

QUEL CHE NON C'È NON SI ROMPE Una credenza popolare è che, avendo meno parti in movimento, le auto elettriche devono per forza essere più affidabili. Quello che non c'è non si può rompere, dice un vecchio adagio. Tuttavia, le case automobilistiche continuano ad aggiungere nuove tecnologie ai loro modelli più avanzati - specie sui modelli di lusso come Audi E-Tron e Tesla Model X - ed ecco che sempre più spesso i proprietari segnalano problemi con l'elettronica di bordo, più che con la trasmissione elettrica. E nella ricerca Consume Reports non entrano solo i guasti che ti lasciano per strada, ma anche i piccoli fastidi.

Richiamo Tesla: la Model X

NON PERVENUTI Del resto, quand'è l'ultima volta che avete sentito parlare di un'auto ferma per strada a causa di un problema meccanico e quando per un problema elettrico o elettronico? Va sottolineato che Consumer Reports non ha preso in esame proprio tutti i marchi autombilistici, escludendo dall'indagine quelli per cui non aveva dati sufficienti da elaborare: tra questi Alfa Romeo, Dodge, Fiat, Jaguar, Land Rover, Maserati, Mitsubishi e Polestar. Un vantaggio o uno svantaggio? A voi i commenti.