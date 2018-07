Autore:

Giulia Fermani

LA FIERA DEL FUORISTRADA La tappa fissa di ottobre degli appassionati di auto e off-road è una soltanto: il 4x4 Fest. La fiera del fuoristrada 2018, giunta alla 18^ edizione, andrà in scena a Carrara da venerdì 12 a domenica 14 ottobre. Per programmare al meglio la vostra visita al salone, ecco le date, gli orari e i prezzi dei biglietti, oltre a tutte le informazioni necessarie per raggiungere più facilmente la fiera.

INFO UTILI SUL 4X4 FEST Il count-down per il 18^ appuntamento con la fiera di Carrara 4X4 Fest è iniziato. Per raggiungere il cuore della manifestazione in CarreraFiera si può usufruire di due ingressi: dell'ingresso n.3, in Viale Colombo e dell'ingresso n.5, in Via Maestri del Marmo. I biglietti d’ingresso sono acquistabili sul sito del Salone al prezzo di 10 euro, per il giornaliero intero e 7 euro, per il ridotto, di 15 euro, per due giorni e 20 euro per tre giorni. Gli eventi in programma andranno in scena nei tre giorni dalle 10.00 alle 19.00.

IL PROGRAMMA Raduni dedicati, esposizioni statiche e dinamiche, prove su sabbia ed in pista, mini corsi di guida sicura e convegni. Questa la ricetta dei tre giorni di appuntamento con il 4x4 Fest, che ospiteranno anche la Toyota Driving Academy per testare dal vivo le Land Cruiser, icone dei fuoristrada, simbolo di qualità e affidabilità nel mondo ed i pick up Hi-lux, adatti ad affrontare ogni tipo di strada. Sarà inoltre esposto un RAV4 HybridDynamic con motore Full Hybrid-Electric 4WD.