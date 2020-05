UN'ALFA ROMEO ATIPICA Leggi il nome - Zagato Alfa Romeo TZ3 Stradale - e se non sei uno storico del Marchio non immagineresti mai che cosa c'è sotto. Infatti la TZ3 Stradale di Alfa Romeo ha ben poco, visto che le linee di grande impatto estetico, che si rifanno fedelmente alla tradizione italiana delle auto da competizione, nascondono la meccanica di una americanissima Dodge Viper.

DALLA CORSA ALLA STRADALE Costruita nel 2010 dall'atelier milanese Zagato, la TZ3 Stradale è una supercar prodotta in soli 9 esemplari, sulla falsariga della TZ3 Corsa: una one-off realizzata su commissione per il collezionista tedesco Martin Kapp, che adottava invece il motore V8 da 4,2 litri e 420 CV dell'Alfa Romeo 8C.

LA SCHEDA TECNICA La Stradale ora in vendita presso TSG Autohaus di Costa Mesa, in California, è l'esemplare numero 7 dei 9 prodotti: è marrone scuro metallizzato, con interni color castagna e appena 845 km all'attivo. La meccanica, come anticipato, è quella della Dodge Viper ACR-X, con motore 10 cilindri da 8,4 litri, capace di quasi 650 CV e 760 Nm di coppia, trazione posteriore e cambio manuale Tremec a 6 marce.

QUANTO COSTA Dalla Viper la TZ3 Stradale eredita gli scarichi laterali, mentre altri elementi sono propri della tradizione Zagato, come il tetto a doppia bolla, la coda tronca e i gruppi ottici posteriori circolari. Il prezzo? 699.000 dollari, circa 645.800 euro: meno del milione di dollari richiesti quando l'auto fu presentata. ''Vista la partnership Fiat Group-Chrysler / Dodge, la TZ3 può essere considerata la prima Alfa Romeo americana della storia'', aveva chiosato Andrea Zagato a suo tempo. La vedremo mai tra le Alfa Romeo più importanti della Storia?