Volvo Studio Milano 2025. Mission: "Possibile Adiacente"

Anno nuovo, abitudini solite. Quelle di coniugare auto e cultura. Volvo Studio Milano presenta il ricco calendario 2025: tutto ruota attorno al tema del ''Possibile Adiacente'', una teoria introdotta nel 2002 dal biochimico Stuart Kauffman che ''esplora la creatività come risultato dell'interazione tra elementi già esistenti, generando nuove possibilità''.

Secondo Volvo, il tema riflette il suo approccio olistico alla mobilità sostenibile, un ambito cioè dove la collaborazione tra produttori, legislatori ed Enti di ricerca è cruciale per sviluppare soluzioni innovative.

Volvo Studio 2025 è perciò arte, musica e design. Ed è un percorso, come sempre, ricco di sorprese.

VOLVO STUDIO 2025 IN PARTNERSHIP CON...

Volvo Studio Milano si trova in quartiere Porta Nuova

Come per gli anni precedenti, il programma del 2025 si avvale della collaborazione di partner prestigiosi, tra cui:

Triennale Milano , per eventi che integrano danza, parola e musica.

, per eventi che integrano danza, parola e musica. La Milanesiana , curata da Elisabetta Sgarbi, che celebra cultura e creatività con serate a tema.

, curata da Elisabetta Sgarbi, che celebra cultura e creatività con serate a tema. BAM - Biblioteca degli Alberi Milano , che fonde natura e arte contemporanea attraverso performance e installazioni.

, che fonde natura e arte contemporanea attraverso performance e installazioni. BASE Milano , per appuntamenti che sperimentano nuovi linguaggi musicali e narrativi.

, per appuntamenti che sperimentano nuovi linguaggi musicali e narrativi. Ponderosa Music&Art, per iniziative che spaziano dal jazz alla stand-up comedy.



Collaborano inoltre realtà come Viasaterna, la Civica Scuola di Musica Claudio Abbado e Food Ensemble, arricchendo ulteriormente il panorama culturale offerto.

VOLVO STUDIO MILANO: GLI EVENTI 2025

Triennale Milano

Nel 2025 Triennale Milano presenta la quarta edizione di Esplorazioni, un progetto che intreccia danza, parola e musica. Il tema dell'incontro tra diverse forme d'arte si manifesta in quattro appuntamenti (settembre-novembre), tra cui:

Letture di Gianni Biondillo accompagnate dal DJ set di Saturnino .

accompagnate dal DJ set di . Una performance musicale con Vittorio Cosma e la voce teatrale di Federica Fracassi .

e la voce teatrale di . L’ensemble Sentieri Selvaggi insieme al coreografo Francesco Marilungo .

insieme al coreografo . La coreografa Ariella Vidach, che sperimenta con nuove tecnologie.



Nel 2025 al Volvo Studio arte e musica

La Milanesiana

Dal 10 al 12 giugno, il Volvo Studio ospiterà tre serate nell’ambito de La Milanesiana, che unisce letteratura, musica, arte e scienza in un format unico che valorizza i linguaggi creativi.

BAM – Biblioteca degli Alberi Milano

La collaborazione con BAM prevede sei appuntamenti performativi e tre eventi della rassegna Visioni Diacroniche, che esplorano il dialogo tra natura e arte contemporanea. Gli artisti coinvolti includono:

Marzia Migliora , con opere incentrate sulla vita quotidiana.

, con opere incentrate sulla vita quotidiana. Matteo Nasini , che trasforma il suono in installazioni fisiche.

, che trasforma il suono in installazioni fisiche. Mario Airò, che mescola letteratura, cinema e arte visiva.



Volvo Studio prosegue la collaborazione con Biblioteca degli Alberi Milano

Un momento speciale sarà la passeggiata artistica con Sarah Brahim durante l’Art Week, seguita da una colazione interattiva al Volvo Studio.

BASE Milano: Rumore in Studio e TANDEM

Il ciclo Rumore in Studio torna con quattro appuntamenti dedicati alla musica elettronica e sperimentale, con protagoniste artiste emergenti come POPA, Coca Puma, e Marta del Grandi.

Novità del 2025 è il progetto TANDEM, che unisce artisti affermati e talenti indipendenti. Tra gli incontri previsti:

Nina Zilli con Simone Matteuzzi .

con . Tiromancino con Marta Tenaglia .

con . Irene Grandi con Pugni.



Ponderosa Music&Art

La storica collaborazione con Ponderosa si amplia con nuove iniziative:

Stand Up Volvo! , una rassegna di stand-up comedy.

, una rassegna di stand-up comedy. Piano City Milano , con concerti di giovani talenti e masterclass.

, con concerti di giovani talenti e masterclass. Jam The Future , un contest per jazzisti emergenti che culminerà in un festival.

, un contest per jazzisti emergenti che culminerà in un festival. Turbo-Lento, un’operetta elettroacustica che trasforma un’auto ibrida in un’orchestra.



Non mancano gli appuntamenti dedicati al jazz



Progetti speciali

Un’installazione site-specific di Ramak Fazel coinvolgerà anche Piazza Alvar Aalto, rendendo gli spazi del Volvo Studio accessibili e interattivi per tutti, incluse persone con disabilità visive.

coinvolgerà anche Piazza Alvar Aalto, rendendo gli spazi del Volvo Studio accessibili e interattivi per tutti, incluse persone con disabilità visive. Lezioni Aperte della Civica Scuola di Musica Claudio Abbado offriranno masterclass con artisti di fama internazionale, come David Chan e Mikhail Kopelman .

della Civica Scuola di Musica Claudio Abbado offriranno masterclass con artisti di fama internazionale, come e . Food Ensemble proporrà esperienze multisensoriali che combinano musica elettronica e arte culinaria.



VOLVO STUDIO MILANO, HUB CULTURALE

Inaugurato nel 2017 e recentemente ampliato, il Volvo Studio Milano si è affermato come uno dei centri culturali più dinamici della città. Il suo design, ispirato alla filosofia scandinava, offre uno spazio accogliente per eventi che promuovono valori come sostenibilità, creatività e innovazione.

Volvo Studio Milano si è affermato come polo culturale cittadino

La direttrice commerciale di Volvo Car Italia, Chiara Angeli, sottolinea come ''il tema del 2025 rispecchia perfettamente la mission del marchio: valorizzare la Persona e il suo rapporto con l’ambiente''.

Dal canto suo Tommaso Sacchi, Assessore alla Cultura del Comune di Milano, elogia ''la capacità del Volvo Studio di creare sinergie tra pubblico e privato, arricchendo l’offerta culturale cittadina''.

Una Visione per il Futuro

Volvo sarà ''carbon neutral'' nel 2040

Con il 2025, Volvo Studio Milano rinnova il suo impegno per la cultura, proponendo un palinsesto che abbraccia molteplici linguaggi artistici. Questa varietà riflette anche la visione del brand Volvo, che punta alla sostenibilità e alla centralità della persona come cardini per un futuro migliore.

Volvo Cars si prepara a raggiungere la neutralità climatica entro il 2040, ribadendo la necessità di innovazione e cooperazione per affrontare le sfide globali. Il Volvo Studio diventa così non solo un luogo di condivisione artistica, ma anche un simbolo del dialogo tra tecnologia, creatività e responsabilità sociale.

Per ulteriori informazioni sugli eventi, è possibile visitare il sito ufficiale: volvostudiomilano.com.

Volvo Studio è anche boutique

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 22/01/2025