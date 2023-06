Un PC da Formula 1: MSI Stealth 16 Mercedes-AMG Motorsport

Un notebook gaming ad alte prestazioni, realizzato in edizione limitata, con un design esclusivo in collaborazione con il team Mercedes-AMG

I computer devono essere veloci, specialmente per far girare i videogame. Se poi parliamo di giochi di corse, va da sé che devono essere ancora più veloci. Per gli appassionati di gaming e di motorsport, la nuova collaborazione tra MSI e Mercedes-AMG è una manna dal cielo: lo specialista di notebook gaming e la scuderia sportiva tedesca hanno realizzato un computer portatile in serie limitata, che nasce per fornire un’esperienza di gioco di lusso, come impone un brand qual è Mercedes.

MSI Stealth 16 Mercedes-AMG, robusto telaio in magnesio-alluminio

COME È FATTO FUORI Il notebook Stealth 16 Mercedes-AMG Motorsport ha una scocca in color grigio selenite, un telaio in magnesio-alluminio arricchito dal motivo a rombi di AMG, che restituisce al computer un’immagine di eleganza unita a una grande robustezza, dote che sui computer portatili non si apprezza mai abbastanza. Sulla cover e sui lati del computer trova inoltre posto iI logo AMG.

MSI Stealth 16 Mercedes-AMG, notebook gaming per gli appassionati di motorsport

COME È FATTO DENTRO Prestazioni da Formula 1, dicevamo, e lo Stealth 16 Mercedes-AMG Motorsport non si tira certo indietro: “sotto il cofano” monta infatti un processore Intel Core i9 ad alte prestazioni, una scheda video Nvidia RTX della serie 40, la più recente uscita sul mercato, uno schermo OLED 4K 16:10, connettività e memoria per ogni esigenza. Il computer è arricchito da una serie di accessori griffati AMG: mouse con relativa custodia, tappetino e chiavetta USB.

MSI Stealth 16 Mercedes-AMG, gli accessori griffati AMG

QUANDO ARRIVA, QUANTO COSTA Il notebook Stealth 16 Mercedes-AMG Motorsport sarà in vendita in Italia a partire dal prossimo mese di settembre. Di seguito trovate le specifiche di massima per il mercato internazionale: quelle definitive per il mercato italiano, così come il prezzo, saranno comunicate più avanti.

SCHEDA TECNICA MSI STEALTH 16 MERCEDES-AMG

Processore Intel Core i9 Sistema operativo Windows 11 Home Schermo 16” UHD+ (3840x2400), 60Hz, OLED Scheda grafica Nvidia GeForce RTX 4050, 4060, 4070 (a seconda della versione) Memoria Fino a 64 GB DDR5-5200, 2 slot Archiviazione 2 slot M.2 SSD Webcam IR FHD (30fps@1080p) Tastiera SteelSeries con illuminazione RGB a singolo tasto Connettività RJ45 LAN, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3 Audio 2 speaker 2W, 4 woofer 2W Porte I/O 1 Type-C, 1 Thunderbolt 4, 1 Type-A, 1 Micro SD, 1 HDMI, 1 RJ45, 1 Jack audio Batteria 100 Wh Peso 1,88 kg Dimensioni 355,8 x 259,7 x 19,95 mm Colore Grigio selenite

Pubblicato da Claudio Todeschini, 06/06/2023