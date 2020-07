QUASI PRONTA Skoda Scala sta per trasformarsi. In una spider. Era cosa già nota che gli studenti della Skoda Academy fossero al lavoro su un concept basato su Scala, ma ora l'auto sta per prendere forma e ha un nome: Slavia. Presto sarà svelata al pubblico.

CABRIO SPORTIVA La Skoda Scala si traveste, e non poco. A parte la carrozzeria decapottabile e l'assenza di due porte, infatti, Slavia è anche più sportiva: tubo di scarico centrale, cerchi RS e un certo effetto pumping per la carrozzeria. L'ultima nata tra le fila dell'Accademia ceca non sfigura certo di fianco alle auto della gamma Skoda: dobbiamo aspettarci un modello di serie? Calma, calma. Attendiamo la versione definitiva del concept, poi si vedrà.

SKODA ACADEMY Slavia non è che il settimo progetto firmato dagli allievi. Il primo fu la Citijet, versione a due posti della piccola Citigo. A questa sono seguiti Funstar, ossia un pick-up su base Fabia; Atero, una versione coupé di Rapid station wagon; il concept elettrico Element, anch'esso basato su Citygo; Sunroq, un SUV Karoq trasformato in spider, e il pick-up Mountiaq realizzato sulla base del maxi SUV Kodiaq. La fantasia è ceca.