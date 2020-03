LAVORI IN CORSO Il nome non è ancora stato ufficializzato, ma in quel di Mlada Boleslav gli studenti del programma di formazione dell'azienda ceca stanno lavorando al concept di una Skoda Scala spider, che potrebbe venire mostrato al pubblico il prossimo giugno. Al progetto Scala Spider lavora un team di 20 apprendisti attualmente in formazione presso la Skoda Academy, sotto la guida del capo del design Oliver Stefani e con il supporto degli ingegneri della Casa.

VOLUMI E DINAMISMO Agli studenti è stata fornita una versione standard della Skoda Scala e la libertà di adattarla come desideravano. Avendo deciso su una carrozzeria aperta, il lavoro di progettazione si è concentrato sul rendere le linee dell'auto più importanti per enfatizzarne lo stile dinamico fin dal primo sguardo.

I PRECEDENTI DELL'ACADEMY Si tratta del settimo prototipo firmato dagli allievi. Il primo fu la Citijet, una versione a due posti della piccola Citigo. A questa sono seguiti Funstar, ossia un pick-up asllestito sulla Fabia; Atero, una versione coupé di Rapid station wagon; il concept elettrico Element, anch'esso basato su Citygo; Sunroq, un SUV Karoq trasformato in spider, e il pick-up Mountiaq realizzato sulla base del maxi SUV Kodiaq. Nessuno dei progetti precedenti ha per ora avuto un seguito in produzione. Che con la Scala Spider possa essere la volta buona?