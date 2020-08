NE RESTA SOLO UNO Mentre tutti gli altri sono stati cancellati - vedasi il Salone di Ginevra, Intermot e il Salone di Parigi, giusto per citare i più famosi - il LA Auto Show 2020 è ancora in piedi. Per ora.

TUTTO ''REGOLARE'' Al momento sembra infatti che il Salone dell'Auto di Los Angeles 2020 si svolgerà come previsto, dal 20 al 29 novembre prossimi. Con tutte le cautele necessarie, ma si svolgerà. Ad oggi, però, nessuna Casa auto avrebbe ancora dato conferma - né smentita - riguardo la propria partecipazione: d'altra parte mancano ancora più di 3 mesi, c'è tempo perché il quadro si schiarisca.

LA SITUAZIONE NEGLI USA Attualmente, lo stato della California non ha restrizioni di viaggio per il Covid-19: i residenti possono lasciare le loro case per lavoro e chi risiede negli Stati Uniti può viaggiare senza problemi in California. Il problema, casomai, riguarda chi non vive negli USA: i cittadini non statunitensi potrebbero doversi sottoporre alla quarantena per 14 giorni. Poco male, perché larga parte del pubblico del Salone sarebbe comunque statunitense. Sorge allora spontanea una domanda: ma negli USA non c'era una pandemia?