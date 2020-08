Saleen S7 all'asta

Non sapete ancora cosa fare quest'estate? Volete farvi un regalo? Avete, come dire, una certa disponibilità economica? Allora l'evento da non perdere è il Kissimmee Summer Special, che avrà luogo in Florida tra il 27 e il 29 agosto. Tra i lotti messi all'asta da Mecum Auctions spicca infatti un bolide più unico che raro.

UNICA Vi ricordate la pazzesca auto che Jim Carrey guidava nel film Una settimana da Dio? Si trattava di una Saleen S7, ed è proprio quello il modello per il quale potrete fare la vostra offerta. Non solo, si tratta di uno dei soltanto tre esemplari realizzati nella particolare colorazione arancione berillio (gli interni sono invece grigi).

L'AUTO Anche senza colori particolari, la Saleen S7 sarebbe in ogni caso una signora macchina: il primo modello proprietario dell'azienda americana, è stato il quinto modello di auto sportiva con motore centrale prodotto negli States, e ha visto il lavoro congiunto di Steve Saleen (per l'idea e il motore), della Hidden Creek (per la parte economica), della Ray Mallock Ltd per sospensioni e aerodinamica, e di Phil Frank per il design.

LE MODIFICHE Se già di per sé la S7 è un'auto realizzata artigianalmente e dalle performance notevoli, questa in particolare, grazie alle modifiche apportate dal suo unico proprietario, possiamo considerarla passata di categoria da supercar a hypercar: il suo V8 da 427 aspirato, che di norma produrrebbe fino a 550 CV, ora arriva fino all'impressionante cifra di 1212 CV. Per gestire tutta questa potenza, l'S7 ha ottenuto una serie di altri miglioramenti, come una frizione Tilton a triplo disco con idraulica modificata, un controllo della trazione aggiornato, e una leva del cambio sequenziale per il suo manuale a 5 marce. Insomma, siete pronti a fare la vostra offerta?