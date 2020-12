ALLARME ROSSO Ritardatari, non avete scampo. O estraete dal cilindro il caro, vecchio regalino, o parenti, amici e partner vi terranno il muso per tutte le Feste (e buona parte del prossimo anno). Il Natale a questo giro si tinge di rosso più del solito, visti i provvedimenti del Governo in tema spostamenti. E in zona rossa, almeno in senso ansiogeno, già sono finiti anche tutti coloro che non hanno ancora impacchettato i doni. Serve un'idea last minute? Il mondo dell'auto corre in nostro soccorso con un gran numero di proposte di ogni genere e ogni fascia di prezzo. Grazie ai canali online, forse non siamo fuori tempo massimo. Ecco, in ordine alfabetico per marca, una selezione di proposte a tema quattro ruote.

BENTLEY ♦ CITROEN ♦ JEEP ♦ MINI ♦ NISSAN ♦ OPEL ♦ PEUGEOT ♦ RENAULT-ALPINE

BENTLEY Esplorando la guida della Collezione Bentley è possibile individuare regali esclusivi adatti a ogni profilo, prodotti realizzati coi migliori materiali ispirati al design Bentley e ai dettagli più iconici delle sue auto. Dai lussuosi riempitivi per calze agli accessori lifestyle, sino ai giocattoli per i più giovani. La gamma di regali comprende magnifici portafogli in pelle, squisite fragranze, accessori per il golf, orsacchiotti di peluche e zaini sportivi. Le nuove penne Barnato in edizione limitata di Graf von Faber-Castell sono ispirate alla leggenda, mentre il nuovo altoparlante Naim Mu-so e le cuffie Focal sono un'offerta high-tech eccezionale per tutti gli amanti della musica e del suono di qualità.

CITROEN In un momento così particolare, anche Citroën si propone di aiutare clienti e appassionati nella preparazione del Natale fornendo loro alcune meravigliose idee regalo, tutte disponibili nella boutique online Citroën Lifestyle. Disponibili più di un centinaio di modelli Citroën in scala, da Tipo A a Nuova ë-C4, inoltre quattro modellini in scala 1:18, ovvero 2CV, Type H, Mehari e Traction. Citroën Lifestyle offre poi l'opportunità ai bambini di affrontare le loro prime curve al volante di Petite Rosalie, mentre ai più grandi è dedicato Monopoli Citroën Origins, il gioco da tavolo più famoso in assoluto, completamente reinterpretato per offrire un'entusiasmante avventura a tema automobilistico. Modellini in scala, ma anche vestiti per uomo/donna/bambino, giochi e giocattoli: ce n'è per tutte le età e per tutti i gusti. Per ogni articolo ordinato dalla selezione per Natale, sarà offerto un regalo.

JEEP Il brand FCA e il Gruppo LEGO sono fieri di mostrare al pubblico dei giovani (e non solo) il nuovo modellino Lego Technic di Jeep Wrangler Rubicon, primo esemplare LEGO di un SUV Jeep mai realizzato. Il nuovo modellino regalerà un’esperienza di costruzione unica agli appassionati di ogni età: dispositivi per la guida in 4x4, pneumatici maggiorati, sedili posteriori abbattibili e l’inconfondibile griglia a sette feritoie. Una volta assemblati i 665 pezzi che la compongono, con la LEGO Technic Jeep Wrangler si potranno vivere infinite avventure in fuoristrada. Grazie al sistema sterzante anteriore azionato da un tasto e alle robuste sospensioni con assi articolati, gli utenti potranno mettere alla prova il modellino su ogni tipo di ostacolo. Inoltre, la colorazione gialla e nera che lo contraddistingue assicura che non passi mai inosservato sia nel gioco, sia in esposizione. Il LEGO Technic Jeep Wrangler è adatto a tutti gli appassionati di Jeep e LEGO dai 9 anni in su. Sarà disponibile dal 1° gennaio 2021: per un regalo un po' in ritardo, ma dal sapore che ispira subito perdono.

MINI Nella ricerca del regalo perfetto per familiari, amici o per la tua lista dei desideri, la Mini Lifestyle Collection offre la giusta ispirazione. Basta sfogliare l'ampia gamma di prodotti per essere già in vena di festeggiamenti. Le borse e le valigie della Mini Collection sono compagne eleganti per ogni occasione: per strada, nei negozi o in ufficio. Mentre il comfort e il design autentico dei nuovi tessuti faranno felici grandi e piccoli, maschi e femmine. E con il set da regalo Mini Cars and Stripes, anche i bambini più piccoli vestiranno in autentico stile Mini, dalla testa ai piedi. Presentato in una confezione regalo, questo set per bambini dai sei ai nove mesi comprende un cappellino con il classico design a strisce e la scritta Mini in bianco e cinque paia di calze di diversi colori e modelli. La Mini Knitted Car è amorevolmente lavorata a maglia, morbida al tatto e lavabile in lavatrice. Con la carrozzeria in Chili Red, tetto nero e fari gialli, si contraddistingue per l’inconfondibile design Mini. Il Mini Bulldog è un altrettanto adorabile ed elegante compagno di giochi per i più piccoli: il velluto a coste grigio, il dorso bianco, le zampe mobili e la bandana in tessuto rosso con logo Mini Wing nero conferiscono alla mascotte Mini un fascino irresistibile. Il divertimento di guida nella stanza dei bambini è garantito con la Mini Pull Toy Car, mentre per giovani guidatori dai 18 mesi in su è disponibile la Mini Baby Racer.

NISSAN Con l’approssimarsi del Natale, Nissan Juke amplifica l’atmosfera delle feste con la Happy Holiday Playlist, una serie di brani perfetti per iniziare il nuovo anno all’insegna del buonumore. Composta con il contributo dei team Nissan europei, la playlist, già disponibile in tutto il mondo, raccoglie 20 tracce famose che daranno un’iniezione di energia alle imminenti festività. Progettato in esclusiva per Juke, l’impianto audio Bose Personal Plus si avvale oltretutto di una tecnologia all’avanguardia: gli otto altoparlanti ad alte prestazioni sono messi a punto e posizionati per garantire la più ampia ed efficace diffusione del suono all’interno dell’abitacolo.

OPEL Il tempo per lo shopping natalizio sta scadendo. Non avete ancora i regali perfetti? Invece di fare la coda fuori dai negozi in città, navigate nella Opel Collection comodamente sul vostro divano e scoprite cosa c'è in offerta. Le T-shirts da donna, le felpe e i maglioni della Brand Collection sono pratici e non passeranno mai di moda. Lo stesso vale per il reparto uomo, mentre la collezione Motorsport è particolarmente sportiva. Predominano i colori nero e grigio, completati dai dettagli blu e gialli e dal logo Opel Motorsport. Gli appassionati del look sportivo apprezzeranno l'orologio da polso Brand Collection, mentre anche la mobilità assumerà un nuovo significato quando i bimbi proveranno la loro prima balance bike. Preferisci quattro ruote a due? Allora la retro ride-on car con l’aspetto dell’auto d’epoca Opel RAK 2 è perfetta per i futuri piloti.

PEUGEOT I prodotti proposti nella boutique Peugeot sono numerosi e soddisferanno ogni tipo di pubblico. I collezionisti possono optare per il cofanetto che rende omaggio ai 210 anni del Marchio, in un'edizione limitata di 210 pezzi, con targhetta numerata. Contiene due sculture interamente in resina in scala 1/43 che rappresentano la Peugeot L45, vincitrice a Indianapolis nel 1916, e la Peugeot e-Legend Concept, manifesto tecnologico per un futuro entusiasmante. Gli amanti della Marchio potranno scegliere anche la versione da tavolo del Leone monumentale, vera icona del Brand, con finitura in metallo cromato. Lunga 28 centimetri e alta 10,5 cm, questa opera d'arte senza tempo progettata dai designer del Peugeot Design Lab viene consegnata in una confezione nera. Gli amanti della musica potranno godere appieno della loro passione con le Cuffie Listen wireless Peugeot Focal che offrono una qualità acustica eccellente. Gli auricolari hanno comode ed ergonomiche imbottiture in schiuma. I bambini, infine, troveranno ciò che desiderano per Natale nella bicicletta Peugeot con telaio in alluminio, ruote da 16 pollici e leve adatte alle mani dei più piccini.

RENAULT-ALPINE Forte del successo della prima collezione di occhiali, oggi Alpine Eyewear lancia una nuova collezione che sarà distribuita presso i migliori ottici. Progettata per un comfort quotidiano, è proposta in tre versioni: Altitude, modello top di gamma composto da materiali di eccellenza; Légende, che riprende le sembianze di occhiali iconici, dal look intramontabile; e infine Chrono, la gamma sportiva dal design deciso. Proprio come la prima edizione, anche questa volta tutti i modelli saranno disponibili in versione da vista, da sole e da sole graduati. La nuova collezione Alpine Eyewear trae ispirazione dall’Alpine A110 di cui riprende alcuni codici stilistici, come i terminali delle aste che ricordano i fari e la lettera A a forma di freccia che si ritrova nelle cerniere delle montature. Anche la tavolozza dei colori si arricchisce: i clienti potranno scegliere tra vari abbinamenti di tinte come giallo e nero, rosso e blu, blu e tartarugato e molti altri.

