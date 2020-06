EMOZIONE SU RUOTE Acquistare un’auto è quasi sempre un atto emotivo, dettato non solo da ragioni eminentemente pratiche. Normale, quindi, voler ritrovare nella propria vita di tutti i giorni qualcosa che, in qualche modo, riporti all’emozione che ha portato alla scelta di quella particolare automobile. Il merchandise nasce anche e soprattutto per questo, e Peugeot lo sa bene.

VITA QUOTIDIANA Nella collezione della sua ricca boutique online di accessori sono arrivate oggi le nuove serie di penne, ombrelli e tazze, prodotti indispensabili nella vita di tutti i giorni e che ci accompagnano nei vari momenti della giornata.

LA NUOVA COLLEZIONE Firmati dal Peugeot Design Lab, sono prodotti realizzati con materiali di alta qualità, e si caratterizzano per lo stile che richiama immediatamente la casa francese del Leone, nelle linee e nei colori.

Le penne hanno una finitura in metallo e un efficace sistema di chiusura a rotazione. Lo stile essenziale unisce curve e spigoli che riprendono quelle della carrozzeria dei recenti modelli della gamma Peugeot

Le tazze in ceramica hanno invece una forma più squadrata e un'impugnatura geometrica, che richiama le calandre delle auto francesi

Gli ombrelli offrono un'impugnatura ergonomica, che cambia a seconda del modello, la fodera in tessuto chiaro (a seconda del modello) e diverse sfumature di colore

E POI C’È IL RESTO In tutto, si tratta di cinque penne, cinque tazze e sette ombrelli, che possono essere acquistati sullo store online boutique.peugeot.com. Per i più sportivi esiste anche la collezione Peugeot Sport, mentre chi preferisce lo stile Neo-Retro può volgere lo sguardo sulla collezione Peugeot Legend, con il Leone dorato stampato su sfondo bianco o nero. I più appassionati di tecnologia troveranno invece nella collezione Peugeot Electric intensi accenti di colore blu e verde. E poi ci sono le collezioni specifiche per i modelli 208 o 2008.