UNA FINESTRA SULLA FILIERA PRODUTTIVA Dopo un arresto di oltre un mese - ebbene sì, il Coronavirus aveva bloccato anche il simbolo della sportività tedesca - Porsche riapre i suoi impianti produttivi di Zuffenhausen e Lipsia. Visto che, però, per un po' non potrà invitare i suoi clienti a visitare di persona le sedi produttive, ecco che si inventa un modo per permettere agli acquirenti di 911 e 718 di assistere alla ''nascita'' della propria auto. Ecco come.

COME FUNZIONA Sulla piattaforma My Porsche è ora attiva la nuova funzione ''Behind the Scenes'', applicazione che consente a chi acquista una Porsche di assistere in tempo reale alla costruzione della propria auto, attraverso una finestra virtuale sullo stabilimento di Zuffenhausen, nei pressi di Stoccarda. Il servizio vale per chiunque abbia ordinato una Porsche 911 del 2020 o una Porsche 718 Cayman o Boxster del 2020, ma solo (al momento) da Stati Uniti, Germania, Gran Bretagna, Canada, Svizzera e Spagna. Per i clienti americani, in più, c'è la funzione ''Porsche Track Your Dream'', una sorta di traccia il tuo ordine di Amazon, che mostra minuto per minuto dove si trova l'auto in viaggio verso la concessionaria. Alzino la mano i porschisti made in Italy che non vorrebbero la stessa cosa.