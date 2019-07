Autore:

Giulia Fermani

L'AUTO TROVA PARCHEGGIO Se tornando a casa dopo una giornata di lavoro già metti in conto i canonici quindici minuti di giro intorno all'isolato per cercare parcheggio, Ford e Vodafone hanno buone notizie per te. La nuova tecnologia Parking Space Guidance basata sulla connessione tra i veicoli segnala infatti ai conducenti dell'auto il ​​numero di parcheggi liberi vicini e come raggiungerli. Primi segnali del 5G di Vodafone?

MENO TEMPO IN AUTO Perché perdere tempo a cercare qualcosa, se già sai dove trovarla? Dai dati raccolti a Londra e Francoforte dagli sviluppatori del progetto Parking Space Guidance è emerso che il conducente medio trascorre 67 ore all’anno alla ricerca di un parcheggio. Questo comporta un aumento del tempo trascorso in auto, un aumento dell'inquinamento, del traffico e, non per ultimi, di spese e stress. La tecnologia di Ford e Vodafone punta a risolvere questo problema sfruttando la connettività, elaborando e riportando al conducente i dati che riceve dagli altri veicoli connessi e dalle infrastrutture circostanti.

COME FUNZIONA La tecnologia sviluppata da Ford e Vodafone si aggiorna in tempo reale con i dati relativi ai parcheggi liberi nelle vicinanze che riceve da un sistema centrale in base alla geolocalizzazione. I test stanno avvenendo proprio in questi giorni: mentre le auto tester attraversano la città, Parking Space Guidance fornisce al guidatore anche le informazioni che, essendo connessa, riceve dall'esterno. Ad esempio, se state viaggiando in una particolare zona della città e cercate parcheggio, è possibile che il park auto più vicino mandi l'impulso di avere ancora 100 posti disponibili. Segnale che Parking Space Guidance vi riporterà conducendovi direttamente li. Al contrario se vi steste dirigendo proprio a quel parcheggio, ma fosse al completo, non vi servirebbe arrivarci per saperlo, la nuova tecnologia appena vi vedrà nelle vicinanze ve lo segnalerà indirizzandovi verso un altro parcheggio libero. La stessa dinamica interesserà le informazioni veicolo-veicolo.