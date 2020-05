CANI (ALLA) GUIDA Cani al volante. No, non sono gli italiani che hanno rimesso piede sull'accelaratore dopo mesi senza guidare, con la conseguenza che ognuno di noi sembra essersi dimenticato come si fa. I protagonisti del video qui sotto, pubblicato su Youtube da Wonder World, sono cani per davvero. E sono così intelligenti da aver imparato a guidare - a bassissima velocità e su pista dedicata - delle automobili vere. Riuscite a trattenere lo stupore?

IL VIDEO Porter vs Monty: l'unico combattimento tra cani che fa piacere vedere. Questa particolare sfida si è tenuta su pista chiusa al traffico, utilizzando veicoli appositamente modificati proprio per essere guidati da questi due eccezionali esemplari dei nostri fedeli amici a quattro zampe. Tra gli interventi apportati alle auto, ecco maniglie speciali montate su volante, cruscotto, leva del cambio, freni e pedali dell'acceleratore. La più importante, tuttavia, resta il limitatore di velocità: per nessun motivo si poteva correre il rischio che le auto viaggiassero a una velocità superiore al ''passo d'uomo''. Però fa effetto, vero?

ADOTTATE I CANI DEI RIFUGI L'iniziativa arriva dalla Nuova Zelanda e ha coinvolto i cani salvati dall'SPCA (Society for the Prevention of Cruelty to Animals) di Auckland. Sono trovatelli, ma non per questo cani di serie B. Proprio questo era lo scopo della ''prova'': sensibilizzare l'opinione pubblica, mostrare come nei rifugi ci sono tantissimi cani speciali come Porter e Monty. Che aspettano solo la loro occasione di trovare una vera famiglia. Alla quale, a quanto pare, si renderanno utili oltre ogni aspettativa.