Autore:

Giulia Fermani

MDW 2019 Contemporaneamente alla 58a edizione del Salone del Mobile, in programma dal 9 al 14 aprile, in diverse zone di Milano continuano gli eventi del Fuorisalone organizzati dalle Case auto e dai brand hi-tech. Tra questi c’è anche Citroen.

CITROEN Nell’anno del suo centenario, Citroen partecipa alla Milano Design Week dal 9 al 14 aprile con la “Maison Citroen Centenary Edition”, allestimento curato da Matteo Ragni Studio in via Stendhal 35. Lo spazio concepito dal designer italiano Matteo Ragni ospita la Citroen 2CV nella serie speciale Origins e Citroen C5 Aircross. All’interno dello spazio espositivo c'è anche la scultura ‘Made With Icons’ realizzata dal designer Jean-Baptiste Sénéquier. Si tratta del simbolo di Citroen, il riconoscibilissimo Double Chevron, realizzato con 263 elementi: da lontano sembra una scultura moderna, ma man mano che ci si avvicina si vede che racchiude tutta la storia di Citroen. Per sapere come, fate un salto alla Maison Citroen Centenary Edition.