MAZDA3 AUTO PREFERITA DALLE DONNE Mazda3 non è solo l'auto preferita dalle donne per sé stesse. È anche quella che le donne preferiscono per la loro famiglia. È così che si è pronunciata la giuria dei premi Women’s World Car of the Year 2019 che, oltre al premio stesso di Women’s World Car of the Year ha insignito la Mazda3 del titolo di Women’s World Family Car of the Year. Composta da membri del gentil sesso provenienti da oltre 30 diversi Paesi, la giuria ha votato in base ai criteri solitamente utilizzati dalle donne nell’acquisto di un’auto.

BELLA, SPAZIOSA, SICURA La quarta generazione della media compatta giapponese ha una presenza importante. Tutto merito del linguaggio stilistico Kodo che modella le sue forme: lunga, filante, con un cofano maestoso in pieno stile Mazda. Il suo design innovativo, oltre a renderla apprezzabile dalle donne di tutto il mondo, è valso alla nuova Mazda3 il titolo di “Best of the Best” Red Dot 2019. Certo anche le dimensioni aiutano, quando si pensa a un'auto per famiglie, chiamata quindi ad ospitare borse, borsoni e passeggini. Qui parliamo di una hatchback di segmento C, concorrente della Golf, che però con i suoi 4 metri e 46 cm supera in lunghezza di 20 centimetri buoni. Altro criterio con cui si sceglie un'auto per la propria famiglia è la sicurezza: le cinque stelle con cui è stata premiata nei test Euro NCAP fanno certamente la differenza.

INTERNI, MOTORE, PREZZO Anche gli interni della nuova Mazda3 sono a prova di giuria. La plancia a sviluppo orizzontale ospita pochi comandi, favorendo una generale pulizia delle linee. Le sensazioni offerte dai materiali sono a loro volta di qualità assoluta. Di livello anche il sistema di infotainment, con schermo da 8,8 pollici. Le donne della giuria hanno infine sottolineato come si siano sentite subito a loro agio e in totale controllo del mezzo al volante della Mazda3. Merito anche dei più recenti motori in gamma: Skyactiv-X, Skyactiv-G e Skyactiv-D, ognuno dei quali assicura prontezza di risposta e controllo in ogni situazione. Per nuova Mazda3 il listino parte da 23.200 euro.