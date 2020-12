ARIA DI CORSE Dedicato a chi trovasse Maserati MC20, una vettura che all'aerodinamica già dedica gran parte della propria essenza, non ancora sufficientemente estrema. Il pacchetto ad hoc si chiama Aria Aero Kit ed è un progetto di 7 Designs, atelier con sede a New York specializzato nel disegno e la realizzazione di componenti in fibra di carbonio per auto sportive. A montaggio avvenuto, il risultato è quello che vedete in foto. Che ve ne pare?

CHE FIBRA! Progettato dal giovane designer estone Siim Pärn, il kit Aria Aero rinvigorisce uteriormente lo spirito racing che l'MC20 originale, secondo 7 Designs, ancora in parte nascondeva, senza esprimerlo in tutto il suo potenziale. Linee pure e potenti sono state ispirate dai veicoli focalizzati senza mezzi termini sul tempo sul giro, per portare il più autentico dna racing sull'hypercar a motore centrale del Tridente. L'alettone posteriore, la presa d'aria sul tettuccio, gli specchietti in fibra di carbonio, le taglienti appendici ai lati delle prese d'aria del frontale: ogni pannello della carrozzeria crea un pacchetto completo che non è solo mozzafiato da guardare, ma aerodinamicamente efficiente per le prestazioni. Aria Aero Kit è una tiratura in produzione limitata di solo 25 unità. Interessati? Cliccate qui per mettervi in contatto con gli specialisti.