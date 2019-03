Autore:

Giulia Fermani

MARA MAIONCI: DOPO X-FACTOR CON OPEL Nel 2019, dopo Combo Life, Opel si è dedicata a restituire linfa vitale anche al proprio mpv per eccellenza, Opel Zafira Life. Già apprezzatissimi dal pubblico per la loro versatilità, i Veicoli Commerciali Opel sono ora al centro di una campagna promozionale con un'ambassador d'eccesione: Mara Maionchi. La carismatica giudice di X-Factor celebra i suoi sessant'anni di lavoro prestando la sua immagine e la sua voce per una campagna multipiattaforma incentrata sulla radio che racconta proprio i mezzi da lavoro Opel.