Le foto delle hypercar abbandonate che hanno ingannato e indignato i social

Queste immagini hanno fatto il giro del Web, diventando virali e lasciando scioccati gli utenti dei principali social: compresi Facebook e Instagram. Perché sembrano vere: supercar e hypercar da sogno abbandonate in uno stato di degrado che nemmeno le auto degli sceicchi parcheggiate a Dubai, coperte dalle sabbie del deserto. Invece sono finte, ma fatte benissimo, da un artista italiano di 25 anni che si fa chiamare 3D Dizzy Viper.

MUSEO DEGLI ORRORI Le protagoniste di questa serie psono le auto più desiderabili del Mondo. Cìè di tutto: dalle storiche come la Ferrari 250 GTO e la Mercedes 300 SL Gullwing alle moderne come la McLaren Senna, la Pagani Huayra, la Bugatti Chiron e Lamborghini a profusione. C'è persino una Lancia Delta Integrale. Il tutto sa tanto di scenario post apocalittico, in cui la razza umana si sia estinta. O forse sono le conseguenze dell'elettrificazione di massa? Chi lo sa... Di seguito una selezione delle immagini della Barnfind Collection, da Instragram.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 12/11/2022