Autore:

Emanuele Colombo

PRIMA DEL ROYAL WEDDING Altro che la Jaguar E-Type elettrica con cui se n'è andato dopo il matrimonio, quello era un gol a porta vuota: la vera auto da rimorchio con cui il principe Harry ha cuccato l'attrice Meghan Markle era un'Audi RS6 4.0 Avant Tiptronic Quattro 5 porte grigia, che ora è in vendita su AutoTrader.

GALEOTTA FU L'Audi RS6 del Principe, cita l'annuncio, è immacolata (ci mancherebbe) e ha appena un anno di vita. Fu usata da Harry per accompagnare Meghan al ricevimento nuziale di Pippa Middleton: sorella della principessa Kate.

PREZZO E DOTAZIONI Il contachilometri della RS6 segna appena 4.500 miglia, ossia 7.200 km, e le dotazioni prevedono optional per un valore di 12.700 euro. Tra questi si segnalano il tetto panoramico, i vetri oscurati, sedili anteriori e posteriori riscaldati e lo scarico sportivo. Il prezzo? 80.797 euro e ventotto centesimi.

UN'AUTO DA RE “Questa è un'auto favolosa, perfettamente adatta a qualsiasi aspirante appartenente alla famiglia reale. L'Audi RS6 Avant è una delle station wagon più veloci sul mercato, capace di accelerare da 0 a 60 miglia l'ora in 3,9 secondi, e ha uno scarico ruggente per eccitare qualsiasi amante dei motori", sottolinea Erin Baker, direttore editoriale di Auto Trader.

NONNA OFF LIMITS? Curiosamente l'annuncio sottolinea che nessun pelo di corgi (i cani preferiti dalla regina Elisabetta) è stato trovato sugli interni in pelle cucita a nido d'ape. Segno che la nonna non vi ha mai deposto le reali terga?