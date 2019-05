Autore:

Federico Sardo

DATA DI USCITA The Art of Racing In the Rain, la data di uscita è il 7 novembre. Uscirà in agosto nei cinema americani, e a novembre sui nostri schermi, l’adattamento cinematografico del libro The Art of Racing In the Rain, bestseller di Garth Stein pubblicato anche in Italia dalle edizioni Piemme con il titolo L’arte di correre sotto la pioggia.

IL CAST Sono molti i motivi di interesse per questo film da parte di chi è appassionato di motori: la storia infatti è quella di un pilota di auto sportive e del suo cane Enzo (ovviamente battezzato così in onore di Enzo Ferrari). Il protagonista sarà interpretato da Milo Ventimiglia (Rocky Balboa, Creed 2, Una Mamma per Amica), e sua moglie da Amanda Seyfried (Mean Girls, Mamma Mia), mentre il cane Enzo sarà doppiato nientemeno che da Kevin Costner.

I BOLIDI Nel trailer, che è stato pubblicato proprio ieri, si può vedere Ventimiglia alla guida di bolidi come una BMW E9 Coupe, una M4 GT4, una Porsche 911 GT3 R, e una splendida Ferrari 250 Testarossa, una delle auto più costose del mondo: prodotta soltanto tra il 1959 e il 1961, nel 2014 un esemplare è stato venduto per 29 milioni di euro. È probabile infatti che quella che si vede nel film sia una replica.

PATRICK DEMPSEY PRODUTTORE Il produttore del film, che ha comprato i diritti dopo essersi innamorato del libro, è il famoso attore Patrick Dempsey (Grey's Anatomy), notoriamente un grande appassionato di motori: è infatti fondatore di una scuderia, in coppia con Alessandro Del Piero, e ha partecipato più volte alla 24 ore di Le Mans.

DIETRO LE QUINTE Il regista del film è invece Simon Curtis, ma per le scene di corse automobilistiche sta lavorando dietro la macchina da presa Jeff Zwart, uno degli operatori più quotati al mondo per questo genere di riprese. Per le scene in pista c’è una partnership con IMSA (International Motor Sport Association) e la maggior parte di queste sono girate al Canadian Tire Motorsport Park, come possiamo vedere in questo video dietro le quinte. Qui sotto il trailer.