QUELLA VOLTA IN CUI... Molti anni fa Top Gear girò una puntata in Africa, per la precisione in Botswana, portando con sé vetture particolarmente datate. Jeremy Clarkson aveva scelto per il suo viaggio una Lancia Beta del 1981: oggi quell'auto è stata cercata e ritrovata da un curioso youtuber. Attenzione, però: sono immagini forti...

BUDGET RISICATO La bellezza dell'episodio non riguardava le macchine coinvolte di per sé - il budget per ogni auto era di 1.500 sterline - ma la location incredibile e la destinazione d'uso di queste vetture. La sfida in perfetto stile Top Gear, infatti, era quella di sottoporre vetture a trazione anteriore a un'esperienza da veri fuoristrada, lungo un percorso di 1.600 km in terra africana.

NON CE L'HA FATTA Certamente per la Beta e le altre auto in sfida non deve essere stata una passeggiata, ma la Lancia avrebbe comunque meritato una fine migliore. Le immagini e il video, infatti, mostrano la macchina abbandonata a se stessa in Botswana, là dove le riprese ebbero luogo oltre un decennio fa. La sfortunata fine della Beta di Clarkson è solo un'ombra del passato, niente a che vedere col presente di Lancia: Stellantis - frutto della fusione tra FCA e PSA - pensa infatti di rilanciare il marchio...