L'ASCESA DI SKYWALKER Se al mondo fosse rimasto ancora qualcuno che non lo sa, il 18 dicembre uscirà nei cinema italiani Star Wars: L'ascesa di Skywalker, il nono episodio della mitica saga di Guerre Stellari, creata da George Lucas. Ovviamente, per un evento di questo tipo fioccano le indiscrezioni, le anteprime e le notizie rubate. Ma è invece ufficiale la notizia di un'astronave dei ribelli realizzata per il film nientemeno che da Porsche. Talmente ufficiale che oggi sono state diffuse anche le foto. Il nome completo dell'esemplare, realizzato dalla Casa tedesca in partnership con Lucasfilm, è Tri-Wing S-91x Pegasus Starfighter e (in una versione in scala, lunga un metro e mezzo) sarà in mostra alla premiere del film a Los Angeles.

L'ASTRONAVE PORSCHE Indubbiamente il design del velivolo è molto coerente con l'estetica della saga degli Skywalker, ma a uno sguardo attento si può notare anche qualche caratteristica che esprime il marchio di fabbrica Porsche: prese d'aria e luci infatti sono ispirate a quelle di Taycan (l'elettrica della Casa di Stoccarda), e il design generale è in qualche modo ispirato a quello della stessa Taycan e dell'iconica Porsche 911.

LA DICHIARAZIONE A questo proposito, Michael Mauer, vice presidente della divisione dedicata allo stile del marchio, ha dichiarato: "Il design dell'astronave si integra armoniosamente nel mondo dei film di Star Wars pur mostrando chiare analogie con lo stile e le proporzioni che caratterizzano Porsche. La forma della cabina, che si assottiglia verso la parte posteriore, e la linea che va dalla cabina di pilotaggio alle turbine, stabiliscono parallelismi visivi con il design inconfondibile della 911 e di Taycan. Lo stile molto compatto trasmette dinamismo e agilità, enfatizzando le caratteristiche del design Porsche”. Sappiamo che i fan più accaniti di Star Wars tendono a essere molto critici e difficili da accontentare: che cosa ne penseranno di questa nuova astronave? Staremo a vedere.