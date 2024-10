18 star con la passione per le corse automobilistiche

Chi, da piccolo, non ha mai giocato con le automobiline? Per molti fortunati, che da grandi hanno potuto permetterselo, il gioco è proseguito aumentando le dimensioni dei loro giocattoli ed ecco che molte celebrità di Hollywood, raggiunto il successo e l'agiatezza economica, si sono date con vario successo e tanta passione alle corse automobilistiche. Ecco un elenco delle 18 star più famose che condividono questa passione: dai nomi più scontati come Paul Newman e Patrick Dempsey a personaggi davvero insospettabili.

Noto per i suoi ruoli in Matrix e John Wick, Keanu Reeves ha recentemente partecipato alla Toyota GR Cup all’Indianapolis Motor Speedway, guidando una Toyota GR86 (qui la nostra prova in pista). In passato, ha gareggiato nella Long Beach Celebrity Race nel 2009 e 2010, vincendo l’edizione del 2009. Keanu Reeves non solo ama guidare, ma è anche co-fondatore di una compagnia di motociclette chiamata Arch Motorcycle Company. La sua passione per le due ruote è ben nota, e spesso viene visto in giro per Los Angeles con una delle sue moto personalizzate.

Tom Cruise indossa la tuta della Red Bull Racing

Tom Cruise ha una lunga storia di passione per le corse. Ha partecipato alla SCCA GT-3 (serie dello Sports Car Club of America) con una Nissan 300ZX (venduta all'asta poco tempo fa). Inoltre, ha eseguito molte delle sue acrobazie automobilistiche nei film della serie Mission: Impossible e ha interpretato un pilota di NASCAR nel film Days of Thunder. Tom Cruise ha una collezione impressionante di auto e moto. Una delle sue auto preferite è una Bugatti Veyron, che ha guidato alla premiere di Mission: Impossible III. È anche noto per possedere una Ducati Desmosedici RR, una delle moto più esclusive al mondo.

Patrick Dempsey

Reso celebre dal ruolo nella serie Grey’s Anatomy, Patrick Dempsey, ha partecipato a numerose gare di altissimo profilo, tra cui la 24 Ore di Le Mans, dove ha ottenuto un secondo posto di classe nel 2015 con una Porsche 911 RSR. Ha anche gareggiato nella Rolex 24 Daytona e nel campionato American Le Mans Series. Patrick Dempsey ha una passione particolare per la Cavallina di Stoccarda, possiede diverse auto della casa tedesca e la sua collezione include una Porsche 356 e una 911 GT3 RS (qui la nostra prova in pista).

Paul Newman, tanto attore quanto pilota

Tra gli attori di Hollywood con un doppio biglietto da visita, Paul Newman è forse il più noto. Infatti ha avuto una carriera di successo nelle corse automobilistiche, vincendo quattro campionati nazionali SCCA (Sports Car Club of America) e ha partecipato alla 24 Ore di Le Mans nel 1979, ottenendo un secondo posto assoluto con una Porsche 935. Ha anche gareggiato nella Trans-Am Series con una Datsun 280ZX e fondato il team Newman/Haas Racing, che ha avuto molto successo nella serie CART. Paul Newman ha iniziato a correre relativamente tardi nella vita, ma è diventato rapidamente un pilota di successo. Una delle sue auto più famose è una Datsun 280ZX Turbo, con cui ha vinto numerose gare. È stato proprio Paul Newman ad avviare alle corse Tom Cruise, dopo averlo conosciuto sul set de Il colore dei soldi. Chi si somiglia si piglia...

Tag Heuer Monaco: all'asta l'orologio che Steve McQueen indossava in Le Mans

Altro attore dalla solida esperienza agonistica era Steve McQueen. The King of Cool, come è stato soprannominato, ha partecipato a diverse gare, tra cui la 12 Ore di Sebring nel 1970, dove - con i complimenti dello stesso Ferry Porsche - ha ottenuto un secondo posto assoluto con una Porsche 908/02: dietro un indiavolato Mario Andretti, che lo superava all'ultimo giro sulla più potente Ferrari al termine di una furibonda rimonta. Ha anche gareggiato nella Baja 1000 e nell’International Six Days Trial (ISDT). Ma la carriera agonistica di McQueen era iniziata in gioventù in sella alla sua Harley Davidson, con cui rischiava la vita per un centinaio di dollari a corsa, così da pagarsi l'accademia di recitazione all'Actors' Studio di Lee Strasberg. Spesso correva in auto con le fratture rimediate in sella alle moto da cross, con cui correva con lo pseudonimo di Harvey Mushman. Alla stessa 12 Ore di Sebring, che rappresenta il suo miglior risultato, era arrivato sulle stampelle e ingessato, con il piede rotto in sei punti. Ma chi lo teneva a freno, quello lì?

Rowan Atkinson, più veloce di Mr Bean

Attore o ingegnere? Rowan Atkinson è noto ai più per il suo personaggio comico Mr. Bean, e per aver interpretato una bislacca versione di James Bond in Johnny English, ma la sua formazione è tecnica e da sempre coltiva la passione per le auto e per le corse. Ha partecipato a diverse gare amatoriali con auto sportive come la Aston Martin V8 Vantage e la leggendaria McLaren F1 di cui è stato proprietario. Proprio con la sua McLaren, nel 2011, è stato protagonista di un incidente stradale, ma ha deciso di farla riparare nonostante il costo elevato, dimostrando il suo amore per questa auto.

Eric Bana

Noto per i suoi ruoli in Hulk (2003) e Troy (2004) accanto a Brad Pitt, l'attore australiano Eric Bana è da sempre appassionato di corse e ha partecipato a diverse competizioni. Tra queste ha corso svariate edizioni della Targa Tasmania, una gara di rally su strada, con la sua Ford XB Falcon Coupe del 1974 (distrutta in un incidente nel 2007) e la Australia's Porsche Challenge al volante di una Porsche 944. Ha anche prodotto il documentario Love the Beast, che racconta la sua passione per le auto e le corse.

Michael Fassbender e la sua Ferrari 488 Challenge

Noto per la sua partecipazione al Ferrari Challenge, al volante di una Ferrari 488, Michael Fassbender nel 2018 ottiene anche una vittoria a Daytona e chiude quinto in classifica. Dal 2020 partecipa alla European Le Mans Series con una Porsche 911 RSR del team Proton, prendendo parte anche alla 24 Ore di Le Mans. Interprete di moltissimi film di grande successo, tra cui 300 di Zack Sneider e molti capitoli delle saghe Alien e X-Men, Fassbender ha iniziato a correre relativamente tardi, ma ha rapidamente dimostrato il suo talento e una dedizione alle corse che lo qualifica come qualcosa di più che un semplice hobbysta.

Adam Carolla al via della Red Bull Soapbox Race nel 2011 - CC BY 2.0

Attore e doppiatore americano, Adam Carolla è un grande appassionato e collezionsta di auto d’epoca. Una delle sue auto preferite è una Lamborghini Miura, che considera una delle auto più belle mai costruite. Con le sue auto partecipa regolarmente a eventi automobilistici e gare per auto d’epoca, spesso al volante di una Datsun 510. Che a schiantarla costa meno di una Miura, verrebbe da dire.

VEDI ANCHE

Frankie Muniz, ai più noto come Malcolm

Protagonista della sitcom Malcolm e di decine di altri film, Frankie Muniz ha avuto una carriera di successo anche come pilota di auto da corsa, partecipando a competizioni come la Formula BMW USA e la Champ Car Atlantic Series. Ha dimostrato di avere un talento naturale per la guida ad alta velocità, ma come è cominciata la sua avventura dietro a un volante? Nel 2005 ha vinto la Gara delle Stelle di contorno al Gran Premio Champ Car di Long Beach, e da quel momento Frankie ha deciso di passare alla carriera automobilistica. Dopo aver corso nel 2006 le finali della Renault World Series, l'anno seguente Frankie è stato ingaggiato da una squadra di Champ Car Atlantic, serie propedeutica alla Champ Car. Ma non ha lasciato il mondo dello spettacolo, visto che nel 2012 è entrato a far parte della band Kingsfoil come batterista.

James Dean, una vita a tutto gas

Famoso per i suoi ruoli in Gioventù bruciata e Il gigante, James Dean era un appassionato di corse. Ha partecipato a diverse gare con la sua Porsche 550 Spyder, soprannominata “Little Bastard”. Dean ha gareggiato in eventi come il Palm Springs Road Races, dove si è classificato secondo, e il Minter Field Bakersfield, dove ha vinto la sua classe. Purtroppo, ha perso la vita in un tragico incidente proprio mentre si recava a una gara a bordo della sua Porsche.

Paul Walker, il più triste dei miti

Altra storia finita male è quella di Paul Walker, noto per la serie di film Fast & Furious. Walker era un grande appassionato di auto e di corse, e ha partecipato a numerose gare amatoriali, tra cui il Redline Time Attack. Walker possedeva una vasta collezione di auto sportive, tra cui diverse Nissan Skyline GT-R, Porsche e BMW. Era anche co-proprietario di un team di corse automobilistiche. Come James Dean, ache Walker è mancato in seguito a un incidente d'auto occorso su strada, non in gara, con il suo amico e pilota professionista Roger Rodas alla guida della Porsche Carrera GT su cui entrambi viaggiavano.

George Lucas, non solo Star Wars

Per molti sarà una sorpresa scoprire che il creatore di Star Wars, George Lucas, è anche un appassionato di auto. Da giovane, Lucas era un fanatico delle corse automobilistiche e partecipava a gare locali con la sua Autobianchi Bianchina modificata: lo stesso tipo di auto guidato dal ragionier Ugo Fantozzi nella saga scritta e interpretata dal mitico Paolo Villaggio. Tuttavia, un grave incidente a 18 anni lo ha costretto a rinunciare alle corse professionali. E il mondo del cinema, sentitamente, ringrazia.

Gene Hackman, niente stuntman per lui

Un altro nome che potrebbe sorprendere in questa lista è quello del prolificissimo attore Gene Hackman, che ha partecipato a diverse gare automobilistiche negli anni 70 e 80. Ha gareggiato nella Sports Car Club of America (SCCA) e ha partecipato alla 24 Ore di Daytona nel 1983 con il team di Dan Gurney. Hackman ha anche vinto la Long Beach Grand Prix Celebrity Race. Ci si chiede come abbia trovato il tempo di fare tutto ciò mentre in carriera accumulava ben 78 film per il cinema, 21 episodi di serie TV, una manciata di documentari e partecipava ad altre cinque pellicole in qualità di narratore o doppiatore. Oltre a vincere due premi Oscar, quattro Golden Globe, due BAFTA, un Orso d'argento e molti altri premi. Che palmarés!

Jason Priestley, da Beverly Hills ai circuiti

Ma come, anche lui qui? Ebbene sì, anche Jason Priestley, famoso per il ruolo di Brandon Walsch nel teen drama anni '90 Beverly Hills, 90210, ha avuto una carriera parallela come pilota di auto da corsa. E che pilota! Ha partecipato a competizioni come la Indy Lights e la Grand-Am Series. Nel 2002, ha subito un grave incidente durante una gara della Indy Pro Series, riportando ferite al volto e rischiando di perdere l'uso delle gambe. Dopo molti mesi di fisioterapia e una ricostruzione facciale è tornato in salute e alla recitazione. Ma non alla sua carriera agonistica.

Jay Leno, incendio nel suo garage: un'immagine del comico americano

Noto conduttore televisivo, Jay Leno è un grande appassionato di auto e possiede una delle collezioni più impressionanti al mondo. Poteva, uno così, non partecipare anche a diverse gare amatoriali? Certo che no ed ecco che Leno spesso guida le sue auto d’epoca in eventi come la Great Race che attraversa otto degli Stati Uniti: dal Minnesota al South Carolina.

Eric Clapton con una delle sue Ferrari fatte su ordinazione

Slow hand, fast cars: il leggendario chitarrista Eric Clapton è anche un grande appassionato di auto. Possiede una vasta collezione di auto sportive, tra cui diverse Ferrari personalizzate, e ha partecipato a diverse gare amatoriali. Spesso guida le sue auto in eventi di beneficenza, anche se per lui non si può parlare di una vera carriera agonistica. Nella sua vita ha inciso molti più dischi che dischi-freno, insomma.

Jay Kay, leader dei Jamiroquai sale su una delle sue Ferrari per le strade di Londra

Meglio noto come Jay Kay, il frontman dei Jamiroquai è famoso per la sua passione per le auto. Possiede una vasta collezione di auto sportive, tra cui una Lamborghini Miura e una Ferrari Enzo. Come Clapton ha partecipato a diverse gare amatoriali e spesso mostra le sue auto in eventi pubblici, limitandosi a ''suonarle'' sul palco, non agli avversari.