La Ferrari 360 Spider (nera) di David Beckham è in vendita!

Proprio mentre si fanno sempre più insistenti le voci di un’imminente reunion delle Spice Girls, David Beckham - ovvero lo Spice Boy per antonomasia - mette in vendita la sua Ferrari 360 Spider. Stando a quanto riportato sul sito di PistonHeads, portale britannico per vendere e acquistare auto storiche e supercar, la sportiva del Cavallino attualmente si troverebbe a Bibury, nella contea inglese del Gloucestershire.

Gli interni della Ferrari 360 Spider di David Beckham

IMMACOLATA Beckham acquistò questa 360 Spider nera (immatricolata nel luglio 2001) qualche anno prima di chiudere la sua esperienza al Manchester United e passare al Real Madrid, all’apice della sua carriera (era il 2003). L’auto - numero di telaio 125058 - si presenta in condizioni quasi perfette, con certificati originali e con appena 12.714 chilometri all’attivo. Si tratta di una delle migliori Ferrari 360 Spider sul mercato, con il plus dei cerchi in lega originali BBS della 360 Challenge Stradale, dei terminali di scarico in materiale composito e dei sedili in carbonio.

Il motore della Ferrari 360 Spider di David Beckham

UN GIOIELLO DA NON FARSI SFUGGIRE ''Le condizioni, il chilometraggio e la storia del suo celebre proprietario rendono quest’auto una delle 360 Spider più speciali in circolazione'', ha commentato Matt Bird, Vicedirettore di PistonHeads (qui la vendita all'asta di una Ferrari F40 rarissima). La Spider del Cavallino monta un 3.6 litri aspirato V8 da 400 CV e 373 Nm di coppia, abbinato a un cambio elettroidraulico derivato dalla Formula 1. Sul sito di PistonHeads l’auto risulta ancora disponibile a un prezzo di 110.000 sterline (circa 123.680 euro al cambio attuale). Ma c’è da scommettere che non rimarrà invenduta ancora per molto tempo…

Pubblicato da Dario Paolo Botta, 02/02/2023