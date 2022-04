Motori a benzina addio? Beviamoci sopra. Minibar V8

Come originalissimo contenitore per birra o whysky (ma pure analcolici), anche un 8 cilindri a V guadagna l'etichetta "green"

Contro l'inquinamento, un 6 cilindri a V è ciò che fa al caso nostro. Meglio ancora, un ''ottovù''. Non è un pesce d'aprile con due giorni di ritardo. Con la montante consapevolezza della minaccia ecologica che spargono le confezioni in plastica, per trasportare un set di birre o una bottiglia di superalcolico, potresti essere in cerca di un'alternativa ''bio''. E se ai tonanti V6 e i V8 in ghisa hai (forse) rinunciato per sposare la filosofia del full electric, ti consolerà sapere che li puoi usare ancora. Proprio come originale mini-bar. Anziché ghisa, compensato.

VEDI ANCHE

CIN CIN AL V8 In vendita sul portale e-commerce Etsy.com, il contenitore fai-da-te di Geek Dad Laser è disponibile nei layout V6 e V8, più una ''special edition'' progettata per accogliere una bottiglia di Jack Daniels, una lattina di Coca-Cola per l'amico astemio e otto bicchieri. Coi commensali, sai che figurone: standing ovation ancor prima di vuotarsi in corpo il primo sorso.

PROVETTO FALEGNAME L'unico aspetto negativo di questi kit, semmai, è la necessità di possedere il proprio laser cutter, visto che il corriere recapiterà al tuo domicilio solo la...materia prima. Se non altro, una volta completato l'acquisto (a proposito, prezzi dai 10 ai 18 euro) potrai scaricare il file con le istruzioni, con tanto di immagini per facilitare le operazioni di montaggio. Ok, non è un hobby per tutti, ma gli appassionati di bricolage e dintorni andranno a nozze.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 03/04/2022