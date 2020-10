FAMOLO STRANO Trascorrere Natale e Pasqua a casa non mette allegria, d'accordo. Ma rinunciare ad una ricorrenza che fa rima, per definizione, con baldoria, socializzazione e spirito di trasgressione, a tutti coloro che non perdono occasione di buttarla in ridere il semi-lockdown costa persino un po' di più. Sia ai più piccini, sia agli adulti, che quando si avvicina Halloween dissotterrano il proprio spirito di bimbo. E invece a questo giro niente cene a tema al ristorante, niente party in maschera. Persino il ''trick or treat'' (il rito porta a porta del ''dolcetto o scherzetto'') cozza con un quadro normativo ed una situazione sanitaria che di spiritoso non ha nulla. Sacrificare le proprie abitudini in nome della sicurezza e la salute non pregiudica comunque l'opportunità di divertirsi. Semplicemente, in modo un po' diverso. Tipo pasticciando la carrozzeria e gli interni della propria auto. Dopotutto, travestire l'automobile non viola alcuna norma su distanziamento e assembramenti... Idem, dare un passaggio a una mummia.

HORROR CARS Mi vesto da fantasma, zucca o zombie, anzi no: quest'anno addobbo l'abitacolo. Né il vicinato, né gli agenti della Polizia, potranno muovermi un'osservazione. Le possibilità di trasformare l'auto in un castello degli orrori sono pressoché infinite, l'importante è che il registro resti macabro, perché è così che vuole la leggenda. E poco importa che l'Italia abbia importato Halloween dalla cultura anglofona soltanto di recente, e che con le nostre tradizioni questa festa di origine celtica c'entri poco o niente. In gallery, vi proponiamo giusto qualche spunto originale per impressionare fidanzata, nipotini, o più semplicemente le persone che ci osservano dal marciapiede mentre transitiamo. Adesivi, spray, rivestimenti per sedili e per corona del volante: sbizzarritevi. E qualunque sia l'idea che avete in serbo, se in particolare avete in mente di macchiare i cerchi in lega di inquietante rosso sangue, il Bloody Hallowen Kit confezionato da MaFra consente di ripristinare i cerchi come nulla fosse. In fondo anche una ruota sporca, a noi maschietti, suona come un incubo...