Autore:

Giulia Fermani

NUOVI RUOLI IN PSA ITALIA Da quando è entrata ufficialmente in PSA, la domanda che frullava nella testa dei più era "che fine farà Opel?". Oggi, invece, ci concentriamo sul Gruppo e sui cambiamenti interni che questa acquisizione ha generato all'interno della sede italiana.

I CAMBIAMENTI INTERNI A partire dal 3 di settembre la responsabilità di tutti i Brand del Gruppo (Peugeot, Citroën, DS Automobiles e Opel) ricade su Massimo Roserba, che lascia il ruolo di Direttore Generale Groupe PSA Italia che ricopriva dal febbraio 2016. Allo stesso modo, Angelo Simone, in Peugeot Italia dal 2010 lascia il ruolo assunto nel gennaio 2015 di Direttore di Citroën Italia, per quello di Direttore Brand Opel Italia. Marco Antonini, nel Gruppo dal 2002 e attuale Direttore Programmazione, Distribuzione e Logistica, lascia questo ruolo che ricopre dal 2016 per assumere quello di Direttore Brand Citroën Italia. L’ Amministratore Delegato di Opel Italia dal 2008 Roberto Matteucci, invece, porterà la sua esperienza internazionale alla Casa Madre di Groupe PSA andando a ricoprire, a livello globale, il ruolo di Dealer Network Development Manager.