ICONA Fiat Uno è senza dubbio tra le vetture più rappresentative del Lingotto. Ne sono state vendute circa 9 milioni in tutto il mondo, a partire dal 1983. Un vero e proprio oggetto da collezione, certamente meno blasonato di tanti altri oggetti a quattro ruote, quindi alla portata di molti portafogli. L'esemplare di cui vi parliamo è in vendita in Germania, e non è una Uno come un'altra...

COME NUOVA Questa Fiat Uno è disponibile presso il concessionario Sportscars4you di Stockach, comune tedesco nel land del Baden-Württemberg. È stata immatricolata nel 1996 e ha percorso appena 900 km: ha ancora le coperture di plastica sui sedili, praticamente è come nuova. Sicuramente un oggetto in condizioni ottimali, assolutamente adatto per far parte di una collezione, proposto al prezzo di... 5.900 euro.

UN VALORE SPECIALE La cifra in sé non è elevata in senso assoluto, ma richiede indubbiamente un certo... amore nei confronti di quest'auto, il cui valore reale è certamente inferiore, a dispetto delle condizioni pari al nuovo. La Uno Fire ha un motore 1.0 da 44 CV abbinato a cambio manuale a 5 marce, per una velocità massima di 145 km/h e uno 0-100 km/h in 18 secondi. Insomma, non propriamente un'auto da corsa. Nonostante questo, come si fa a non volerle bene? E a non fare un pensierino, quello di riportarla in patria?