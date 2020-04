Michele Perrino Pubblicato il 10/04/2020 ore 17:59

FIAT DINO: LA ''QUASI'' FERRARI

31.000 euro. Al prezzo di una Golf, ti porti a casa una Ferrari. O quasi... Su eBay, un esemplare di Fiat Dino del 1968 costa proprio 31.000 euro, ed è un affare. Facciamo ora un passo indietro. È una storia, quella di Fiat Dino, che si interseca con quella dell'omonima Ferrari Dino 206 GT. Tutto nacque, nel 1966, dall'esigenza della Casa di Maranello di costruire un numero sufficiente di motori Dino (dal progetto di Alfredo Ferrari, figlio di Enzo, detto Dino, scomparso nel 1956) per ottenere l'omologazione e poter partecipare alla Formula 2 con la Ferrari Dino 166 F2.

FERRARI E LE... CORSE PER COSTRUIRE LA DINO

Ferrari si rese conto di non essere in grado di realizzare così tanti propulsori in poco tempo, e così si rivolse a Fiat. Mentre di Ferrari Dino 206 GT ne furono infatti prodotte qualcosa come 150 esemplari, della Fiat Dino ne furono realizzate in totale oltre 7.600 nel corso degli anni. Nel 1967 Fiat assolse alla produzione di quei propulsori necessari all'omologazione della vettura da Formula 2, la quale, da regolamento, doveva condividere il basamento del motore con un'auto di produzione, costruita in almeno 500 esemplari.

FIAT E FERRARI DINO: GEMELLE DIVERSE

In realtà le auto sono profondamente diverse, nell'estetica così come nelle soluzioni sotto la carrozzeria. L'unica componente che le accomuna è il motore V6 da 2.0 litri. Se voleste iniziare dal basso la vostra scalata verso le meraviglie del Cavallino Rampante non possiamo che consigliarvi di prendere in considerazione la Fiat Dino in vendita su eBay.