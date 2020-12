Ferrari 458 Speciale, bunker su quattro ruote

Da AddArmor, azienda di Jackson, Wyoming (USA) hanno un motto: ''prendiamo delle auto normali e le rendiamo dei bunker mobili''. Ma in questo caso c'è ben poco di normale già nell'auto di partenza: una Ferrari 458 Speciale, limited edition della Casa di Maranello. Se siete abituati a pensare a dei furgoni corazzati quando si parla di veicoli antiproiettile... beh, siete decisamente fuori strada.



DETTAGLI Anche il corazzamento in questo caso è decisamente poco ''normale'', visto che si tratta di una modifica che aggiunge nientemeno che 70 kg al peso dell'auto. Ci pensano però il sistema di scarico super leggero by Capristo (orgoglio brianzolo) e tutte le finiture in fibra di carbonio immaginabile a portare il peso dell'auto soltanto a 30 kg più di quella in versione non corazzata. Il sistema di scarico contribuisce anche a un aumento di potenza di 40 CV e 88 Nm di coppia per il motore V8, e così la versione antiproiettile del bolide può arrivare fino a 325 km/h.

IL PREZZO Il pacchetto base, l'AddArmor B4 non è nemmeno carissimo (soprattutto se già potete permettervi una 458 Speciale, tremila esemplari al prezzo di oltre mezzo milione di euro): 28mila dollari per essere sicuri che i proiettili che i vostri molti nemici avranno in serbo per voi rimbalzino contro la vostra vettura.

GLI OPTIONAL Per chi vuole fare le cose in grande, poi, AddArmor può fornire su richiesta anche altri optional quali diffusori di spray al peperoncino, maniglie che danno la scossa, paraurti in grado di stendere le barricate, porta-pistole, un sistema in grado di individuare le mine e uno per creare una cortina fumogena. Certo, qualcuno fa notare che se vi sparano alle gomme tutto questo rischia di passare in secondo piano...