Monoruota modificato

Le nostre strade sono sempre più prese d'assalto da nuove forme di mobilità, spesso elettrica. La parte del leone la fanno sicuramente i monopattini, e in una certa misura anche le biciclette, ma i più sportivi possono scegliere anche il monoruota. Un po' meno stabili ma sicuramente divertenti, non è raro incontrarli ormai anche nelle città italiane. Il loro difetto principale però è che, quando ci si imbatte in un ostacolo o in un problema, essendo sostanzialmente in bilico su una sola ruota, è molto probabile ritrovarsi per terra. Questo è proprio quello che è avvenuto, in modo particolarmente spettacolare, nel video che vi mostriamo.

LA DINAMICA Il ragazzo in questione era a bordo di un GotWay Monster v3 modificato, in grado di toccare punte di velocità piuttosto notevoli per un mezzo che dovrebbe essere utilizzato in maniera prudente, mentre percorreva a velocità sostenuta il 1st Avenue Tunnel a New York insieme a un gruppo di amici. Una scelta decisamente pericolosa, come possiamo notare nel video ripreso dalla telecamera montata sul casco di uno dei suoi soci. Il ragazzo, pur avendo compiuto la scelta azzardata di modificare il suo monoruota e di correre a tutta velocità in una strada destinata alle automobili, si era quantomeno premurato di indossare adeguate protezioni: ha quindi fortunatamente evitato ripercussioni gravi, provocandosi solo qualche abrasione. Ciononostante i commenti che ha raccolto su YouTube sono decisamente concordi nello stigmatizzare il suo comportamento. Il monociclista ha dichiarato che la modifica al mezzo è il motivo per cui la ruota ha oscillato una volta raggiunta una velocità troppo elevata, e che era consapevole che questo sarebbe potuto succedere. Ma ha scelto di andare forte ugualmente. Quanto? Secondo i suoi amici stava correndo probabilmente intorno ai 65 km/h.