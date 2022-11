Bullitt, nel sequel di Spielberg il protagonista è Bradley Cooper

Scelto l'attore che interpreterà il ruolo che fu di Steve McQueen. La pellicola è in lavorazione: non un vero e proprio "remake"

A febbraio, Steven Spielberg eccitò il mondo dei cinefili con le prime voci secondo le quali stesse lavorando a un sequel del classico del 1968 ''Bullitt''. Ora, abbiamo un'idea molto più precisa di cosa sarà effettivamente quel film. In particolare, Deadline riporta che il ruolo principale del detective Frank Bullitt sarà interpretato da Bradley Cooper. Tocca al cecchino di American sniper, fare rivivere il personaggio allora impersonato da Steve McQueen. E come allora, quasi certamente, tenente Cooper guiderà una Mustang. Non una Mercedes decapottabile, come in Una notte da leoni.

MCQUEEN HERITAGE Le fonti di Deadline apparentemente insistono sul fatto che la pellicola sia il seguito del Bullitt del secolo scorso, e non un remake del film originale. Anche la trama, a questo punto, sarebbe del tutto inedita. La famiglia McQueen sarà coinvolta in forma diretta: produttori esecutivi saranno il figlio di Steve e la nipote, mentre gli stessi Spielberg e Cooper (che stanno attualmente lavorando insieme anche al prossimo film biografico sul direttore d'orchestra Leonard Bernstein), insieme a Kristie Macosko Krieger, si uniranno alla coppia come coproduttori.

VEDI ANCHE

MOTORE, CIAK, AZIONE Ancora nessun rumor, infine, circa la presenza o meno, nel copione, di un inseguimento automobilistico. Lunga 11 minuti, la scena originale in cui Bullit su Mustang GT390 Fastback sfugge a Bill Hickman su Dodge Charger R/T ha fatto epoca. Non può esserci sequel di Bullitt senza inseguimento al cardipalma: in un modo o nell'altro, Spielberg e Cooper dovranno affrontare l'argomento. E in caso di via libera, confezionare - impresa niente affatto semplice, a dispetto delle tecnologie a disposizione - un momento di pathos altrettanto memorabile.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 21/11/2022