VENERDÌ NERO Finalmente ci siamo, il 29 novembre è arrivato e il Black Friday è ufficialmente cominciato. Anche se, di fatto, è da giorni che promozioni e offerte speciali fioccano ovunque, in qualunque settore merceologico umanamente concepibile. Non mancano le occasioni anche per gli automobilisti, come vi abbiamo raccontato ieri nella nostra lunga rassegna delle offerte proposte dalle diverse case.

NON SOLO AUTO Spostando l’attenzione dall’auto agli accessori, dobbiamo ammettere che le occasioni non sono così tante, o così ghiotte come ci saremmo aspettati, ma c’è comunque qualche oggetto su cui val la pena posare gli occhi, e che può rivelarsi utile nella vita di tutti i giorni o nelle situazioni di emergenza.

Compressore Portatile Oasser 13L/min - 32,99 euro invece di 49,99 euro

Un piccolo cilindro con schermo LCD e batteria al litio incorporata che permette di gonfiare gli pneumatici in caso di emergenza, o per tenere controllata la pressione e dare una “soffiata” ogni tanto. Si può utilizzare per qualsiasi ruota, anche quelle di moto, scooter e biciclette, ma anche palloni e gonfiabili da mare, grazie agli adattatori in dotazione. La batteria si ricarica in un’ora e mezza, e può essere ricaricata anche tramite la presa dell’accendisigari. Dispone anche di una pratica torcia a LED, che può far comodo in caso di emergenza di notte.

Quello a cui è proposto oggi è il prezzo più basso degli ultimi 12 mesi.

Compressore Portatile Oasser 23L/min - 47,99 euro invece di 59,99

Versione più potente (e costosa) del compressore portatile di Oasser, con una portata d’aria superiore grazie alla maggior capacità della batteria da 2200 mAh. Come l’altro, viene venduto con diversi adattatori per gonfiare gomme, palloni, ruote di biciclette e giochi gonfiabili. La valigetta morbida in cui portarlo comprende anche dei guanti da lavoro (il compressore tende a riscaldarsi durante l’uso)

Avviatore di emergenza Noco Boost Plus GB40 - 81,75 euro invece di 108,99 euro

Rimanere a terra con la batteria scarica può capitare purtroppo a chiunque, anche con la macchina nuova o appena revisionata. In quei casi, è possibile chiedere supporto a qualche automobilista di passaggio per fare il “cavallotto” (sperando che abbia i cavi, se non li avete voi), o nella peggiore delle ipotesi rivolgersi al soccorso stradale. Un avviatore di emergenza portatile come questo (che integra anche una potente torcia a LED da 100 lumen) potrebbe essere la soluzione ideale per ovviare al problema, permettendo di far ripartire la macchina in autonomia. Nella confezione trovate un sacchetto in cui tenerlo, il caricatore per accendisigari, un cavo USB e naturalmente le “pinze” per collegare l’avviatore ai poli della batteria. Il caricatore è dotato anche di una presa USB, se avete necessità di ricaricare un device (telefono, tablet ecc.).

Unica avvertenza: ricordatevi di controllare lo stato della batteria ogni qualche mese: trovarsi nella condizione di doverlo usare ma scoprire che è scarico proprio nel momento del bisogno sarebbe proprio la beffa dopo il danno!





Avviatore per auto RAVPower 400A - 49,99 euro

RAVPower è un’istituzione nel mondo delle batterie portatili, e sebbene non sia in offerta durante questo Black Friday, segnaliamo questo avviatore per auto per via dell’estrema compattezza. Di fatto, è grande come un “juice” per telefono (con una batteria da 10000 mAh), svolge la stessa funzione, ma è dotato di pinze per riavviare la macchina in caso di emergenza.

Il prezzo non è mai calato da quando è stato messo in vendita. Se vi interessa, potete tenere d’occhio le offerte dei prossimi mesi, probabile uno sconto consistente.





Telo per parabrezza Aodoor - 12,79 euro invece che 15,99 euro

Se dovete tenere la macchina all’aperto tutto l’anno, siamo nella stagione giusta per dotarsi di un buon copriparabrezza in grado di evitare fastidiose gelate notturne. Questo prodotto, con strati in alluminio e poliestere, è molto comodo da applicare grazie alle clip magnetiche e le fibbie per fissarlo agli specchietti. Le ampie dimensioni lo rendono adatto alla gran parte delle vetture. Il telo può essere usato anche d’estate.

Martelletto d’emergenza L’veocone - 10,39 euro invece di 14,99 euro

Uno dei classici oggetti di cui non si sente mai l’esigenza né la necessità di acquistarlo fin quando non serve, il Black Friday potrebbe essere l’occasione giusta per metterne uno in auto. Il martelletto L’veocone può servire in casi d’emergenza per rompere il vetro dei finestrini, e per tagliare le cinture di sicurezza. La confezione contiene due martelletti e un pratico panno in microfibra (che in auto non è mai inutile).

Telo copriauto Matcc - 29,58 euro invece di 36,98 euro

Se per le vostre esigenze un normale copriparabrezza non è sufficiente e preferite una protezione più completa per la vostra macchina, non è da escludere l’idea di un telo che la avvolga completamente, con tanto di strisce riflettenti alla luce e alloggiamento per gli specchietti retrovisori. Anti UV e antipioggia, questo copriauto in nylon e PVC dispone di cinghie e fibbie regolabili per maggior sicurezza nel caso di vento. Allo stesso prezzo, il telo è disponibile in due taglie diverse, per macchine fino a 440 cm e fino a 470 cm.

Telo coprimoto Favoto - 15,74 euro invece di 20,99 euro

Se invece che con quattro, vi muovete con due ruote, e la moto rimane fuori tutto l’anno, un telo coprimoto è praticamente un obbligo. Il Favoto in offerta è il modello XXL per moto di grandi dimensioni, è realizzato in poliestere e serve per proteggere il veicolo da graffi, pioggia, polvere, raggi UV e intemperie. Nel telo c’è anche un foro per l’utilizzo dell’antifurto, ed è venduto con un sacchetto in cui riporlo quando non è in uso.

Volante Logitech G29 - 169,99 euro invece che 409,9 euro

Non esattamente un accessorio per gli automobilisti reali, quanto per quelli virtuali, il Logitech G29 è una delle periferiche per i videogame di guida con il miglior rapporto qualità prezzo. Quello a cui è proposto oggi è il prezzo più basso da un anno a questa parte, e se ci state facendo un pensierino da un po’ di tempo, non potrebbe esserci occasione migliore per farlo vostro. Il G29 dispone di comandi al volante, capacità di rotazione di 900°, impugnatura in pelle e pedali reattivi. Notevole il force feedback a due motori, che garantisce un eccellente livello di coinvolgimento. Ottimo tanto le simulazioni più impegnative quanto per i giochi più rilassati: Assetto Corsa, Project Cars, Forza Horizon, Gran Turismo Sport, Need for Speed). Il volante è in offerta sia nella versione specifica per PlayStation 4 che per Xbox One. Entrambe le versioni funzionano su PC.