AL CUOR NON SI COMANDA Un bambino di 5 anni dello Utah sembra aver preso un po' troppo alla lettera l'insegnamento di sognare sempre in grande, e di non lasciarsi scoraggiare dalle difficoltà. Il suo desiderio di possedere una Lamborghini è stato inseguito, infatti, con una tenacia sorprendente. Una tenacia che lo ha reso protagonista dell'avventura documentata in questo video postato su Youtube sul canale ufficiale Utah Highway Patrol. Pensavate che non avreste mai visto un bimbo al volante di un SUV nel bel mezzo di un'autostrada a 4 corsie? Ecco, è arrivato il momento di ricredervi.

IL VIDEO Dopo aver provato senza successo a convincere la madre a comprare una Lamboghini, il piccolo non è si dato per vinto. Al riparo da occhi indiscreti, ha così fatto sparire le chiavi del SUV dei genitori e si è messo al volante. Destinazione California, con tre dollari in tasca, per coronare il suo sogno, così ingiustamente e insensatamente contrastato (almeno così deve averla vista lui), di possedere una Lambo. Dopo un breve - e particolarmente lento - inseguimento, il piccolo ha fermato l'auto a bordo strada e la polizia è intervenuta. Potete immaginare lo stupore degli agenti, certi che si sarebbero trovati di fronte a un adulto che con la sua guida disarticolata dava segno di scontare ancora i bagordi della sera prima. Oppure, un matto. Non certo un bambino in lacrime, consapevole della marachella combinata.

TUTTO È BENE QUEL CHE FINISCE BENE La storia senza dubbio strappa un sorriso: un bambino di cinque anni, alla sua prima esperienza al volante, è stato in grado di avviare la macchina e guidare per 5 minuti buoni in autostrada a circa 50 km/h, per poi accostare, senza danni, alla vista della volante. In realtà la situazione poteva andare molto peggio di così: è stata una vera fortuna - alcuni griderebbero al miracolo - che il fanciullo non si sia fatto nulla, né abbia coinvolto altri veicoli in qualche incidente potenzialmente pericoloso. Un'indagine dovrà ora stabilire in che modo i genitori dovranno rispondere della bravata del piccolo pilota. Nel frattempo, la polizia stradale USA ricorda di non lasciare le chiavi dell'auto incustodite in presenza di bambini.

#DATEUNALAMBOAQUELBIMBO Che dite, questo piccoletto meriterebbe di vedersi recapitata una Lamborghini nel vialetto di casa dopo tanta fatica? Io dico di sì. Una Lambo nuova di zecca, ma senza le chiavi...